Das Analysehaus Independent Research hat das Kursziel für HHLA von 19,30 auf 23 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Halten" belassen. Die Nachrichtenlage helle sich für den Hafenlogistiker auf, schrieb Analyst Sven Diermeier in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er erhöhte daher leicht seine Prognosen. Unter Berücksichtigung des Gesamtbilds und des Bewertungsniveaus bleibe er aber bei seiner neutralen Haltung, so der Experte./ag/zb Datum der Analyse: 29.08.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0029 2018-08-29/10:57

ISIN: DE000A0S8488