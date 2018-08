Der Aktienkurs von Wirecard hat am Dienstag, wieder einmal, ein neues Allzeithoch markiert. Der Aufwärtstrend ist intakt, doch die Akte gilt als überkauft - die Marke von 200 Euro dürfte jetzt einen Widerstand darstellen. Käme es an den Gesamtmärkten zu einer Korrektur, dürfte auch Wirecard unter Druck geraten. Was Anleger jetzt wissen müssen...

