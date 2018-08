EOS: 6 Dollar als Sprungbrett?

Die Kryptowährung EOS konnte ihren Wert seit vergangenen Donnerstag, 23.08.18 um über 26% steigern. Aktuell läuft der Kurs an eine Widerstandszone. Diese besteht aus der oberen Begrenzung der Bärenflagge sowie des 200er gleitenden Durchschnitts. Beides befindet sich im 4-Stunden-Chart. Zudem wird um die psychologisch wichtige $6-Marke gekämpft. Diese kann nun als Sprungbrett dienen!

Falls die Bullen nun diesen Widerstandsbereich überwinden können und einen möglichen Retest überstehen, ist weiteres Potenzial für Kurse in Richtung der nächsten Widerstände bei $6.56 freigesetzt.

Es gilt zu beachten, dass auch eine Konsolidierung im Bereich von $5.60 - $6.10 aktuell nicht auszuschließen ist. Falls der Kurs unter den eingezeichneten Bereich fällt, ist die Wahrscheinlichkeit für ein erneutes Testen der unteren Begrenzung der Bärenflagge wahrscheinlicher.







Wenn Sie mögen, bleiben Sie uns Formationstrader bitte gewogen.

Markus Janssen

Gerne beantworte ich Ihnen Ihre Fragen. Schreiben Sie mir gerne unter mj@formationstrader.de.

Über den Autor:

Dr. Hamed Esnaashari ist Humanmediziner und Facharzt für Chirurgie. Seine Leidenschaft für die Finanzmärkte mit dem Schwerpunkt Edelmetalle entdeckte er bereits im Studium. In den Jahren seines aktiven Handels entwickelte er das Formationstrader-Handelssystem, dass er später mit seinem Geschäftspartner Silvio Graß verfeinerte.

Als Gründer der Formationstrader GbR analysiert er in seinen täglichen Videos die Rohstoff-, und Finanzmärkte. Gemeinsam mit Silvio Grass bietet er privaten und institutionellen Börsenteilnehmer ein Investment- und Trading-Coaching.

Neben seinen Tätigkeiten an den Finanzmärkten ist er Mitbegründer und Finanzleiter der in Hong Kong ansässigen Firma "LTB Limited", die eine neuartige Traingsbox inklusive Curriculum für Studierende und Chirurgen/-innen in der Weiterbildung produziert.

Über das Unternehmen:

Formationstrader - der Kanal für regelmäßige Analysen und Erklärungen zum Thema Börse. Die charttechnischen Analysen können sich mit Rohstoffen, Aktien, Währungen oder Indizes beschäftigen. Die Formationstrader bieten ein Ausbildungsprogramm - das Mentorprogramm für aktive Investor, Trader, und Daytrader - an.

Weiter Informationen finden Sie auf der Webseite www.formationstrader.de