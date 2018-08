Trotz Rückbesinnung auf den Heimatmarkt, Teilabzug aus den USA und Job-Kahlschlag: Die Deutsche Bank will unter ihrem neuen Chef Christian Sewing nicht an ihrer weltweiten Aufstellung rütteln. "Unser globaler Anspruch wird unter meiner Führung nicht zur Debatte stehen", bekräftigte Sewing am Mittwoch in Frankfurt.

Den vollständigen Artikel lesen ...