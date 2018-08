Canopy Growth, Aurora Cannabis und Aphria zählen zu den bekanntesten "Pot-Stocks" in Deutschland. Den Vogel schießt aber aktuell der Newcomer Tilray ab. Ausgehend vom IPO-Preis von 17 Dollar am 18. Juli 2018 hat sich das Papier mittlerweile auf über 59 Dollar im gestrigen nachbörslichen Handel verteuert. Dies entspricht einer Performance von knapp 250 Prozent binnen weniger Wochen - dies ist der zweitbeste Börsengang in den USA in diesem Jahr. Die jüngsten Zahlen versetzen die Anleger bei Tilray in Ekstase und ziehen Canopy, Aurora und Co mit nach oben.

