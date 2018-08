Die Wiener Börse hat mit der US-amerikanischen Susquehanna International Securities (SIG) ein neues Mitglied für den Kassamarkthandel gewonnen. Der europäische Sitz der Firma ist in Dublin (Irland). SIG ist laut eigenen Angaben eines der größten Eigenhandelshäuser in Europa, teilte die Wiener Börse am Mittwoch mit.Insgesamt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...