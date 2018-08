Zürich (ots) -



Das im Juni 2018 gestartete Jungunternehmen autoSense hat einen

weiteren Investor: Die AMAG steigt ab sofort mit 50% ein. Somit ist

die AMAG neben der Swisscom Mitinhaberin des Startup-Unternehmens.



Die AMAG macht einen weiteren Schritt im Bereich der digitalen

Mobilitätslösungen. Sie hat erneut in ein Start-up investiert und

steigt bei autoSense ein. Das Jungunternehmen ist nun zu gleichen

Teilen im Besitz der AMAG und Swisscom. Gemeinsames Ziel ist der

Aufbau eines offenen, schweizerischen Ökosystems: Durch die Bildung

eines digitalen Serviceportals können Fahrzeuge mit dem Internet der

Dinge vernetzt werden.



Mit der autoSense App sowie einem kompakten Adapter, den man

einfach und schnell in das Fahrzeug steckt, erhält der Nutzer

unmittelbar Zugang zu wertvollen Informationen rund um das Fahren und

das Fahrzeug. Beispielsweise Informationen zum nächsten Autoservice

und für mehr Sicherheit zum Unfall- oder Pannenmanagement.

Informationen zum Fahrverhalten ermöglichen einen optimierten

Fahrstil. Es werden bald weitere digitale Zusatzservices rund ums

Tanken oder eine massgeschneiderte Fahrzeugversicherung verfügbar

sein. Der sichere Austausch der Daten in Echtzeit steht dabei an

oberster Stelle.



Zusätzlich zu den beschriebenen Basisdienstleistungen besteht die

Möglichkeit, bei einem anstehenden Service oder einer Fehlermeldung

des Fahrzeugs mit nur wenigen Klicks direkt einen Termin in der

nächsten AMAG Garage zu vereinbaren. Oder bei einer Panne wird

automatisch Hilfe von «Totalmobil!» aufgeboten. Das Angebot wird

laufend mit Dienstleistungen weiterer Partner ausgebaut. Der Nutzer

kann die Partnerservices seiner Wahl direkt in der autoSense App

aktivieren oder auch deaktivieren. Er entscheidet somit jederzeit

selbst über die Weitergabe der Daten an die jeweiligen

Partnerunternehmen.



Die AMAG sieht autoSense als Konnektivitätslösung, die von allen

Kunden, Privat- wie auch Flottenkunden, genutzt werden kann. So kann

nahezu jedes Fahrzeug - markenunabhängig, ob neu oder gebraucht - mit

dem Internet der Dinge vernetzt werden. Morten Hannesbo, CEO AMAG

Group AG: «Wir wollen die Fahrzeugkonnektivität auf eine neue Stufe

heben und unseren Kunden durch den Aufbau eines unabhängigen

Schweizer Ökosystems rund um das vernetzte Fahrzeug Mehrwerte bieten,

die sie täglich nutzen können. Unser gemeinsames Ziel ist es, bis

Ende 2019 100'000 Fahrzeuge mit autoSense zu vernetzen».



«Die AMAG ist für uns die perfekte Partnerin und ich freue mich,

dass wir sie als Investorin gewinnen konnten», freut sich Jaap

Vossen, CEO autoSense AG. «Mit der AMAG und Swisscom haben wir nun

sowohl die Nummer 1 im Fahrzeughandel, als auch die Pionierin im

Bereich IoT im Boot - eine hervorragende Ausgangslage, um die

intelligente Vernetzung von Fahrzeugen in der Schweiz voran zu

treiben.»



Foto 1: Morten Hannesbo, CEO AMAG Group AG

Foto 2: Jaap Vossen, CEO autoSense AG



Weitere Informationen: www.autosense.ch



