windeln.de SE (ISIN: DE000WNDL110), einer der führenden Onlinehändler für Baby und Kleinkinderprodukte in Europa und für Kunden in China, gibt bekannt, dass der Verkauf der osteuropäischen Tochtergesellschaft Feedo Sp. z o.o und deren Tochtergesellschaft ("Feedo") an den tschechischen Groß- und Einzelhändler für Baby- und Kleinkinderprodukte ags 92 s.r.o. ("ags"), nach der Bekanntgabe vom 20. Juli 2018, am 24. August 2018 abgeschlossen wurde.

Der Verkauf des eigenständigen Feedo-Geschäfts ist Teil der zuvor angekündigten Effizienz- und Profitabilitätsmaßnahmen des Konzerns. Durch den Verkauf von Feedo profitiert windeln.de von der ...

