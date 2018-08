Der Saarpfalz-Kreis will in Kooperation mit sieben Partnern aus Rheinland-Pfalz mit der Raumstudie "e.mobil Saar-Westpfalz" Standorte für insgesamt 150 Ladesäulen für Elektroautos in der Region finden. Erstellen soll diese das Beratungsunternehmen Princewaterhouse Coopers (PwC) aus Frankfurt. Gefördert wird die Studie vom Bundesverkehrsministerium über das Programm "Förderrichtlinie Elektromobilität" mit einem Zuschuss von 80 Prozent der Gesamtkosten. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...