Wien (pta031/29.08.2018/15:00) - Im Juni 2018 kündigte PORR eine grundsätzliche Einigung über den Erwerb des tschechischen Traditionsunternehmens ALPINE Bau CZ a.s. durch PORR an. Heute wurden die entsprechenden Abtretungsverträge unterfertigt. Das Unternehmen wird zur Gänze unter der tschechischen Tochter PORR a.s. in den Konzern eingegliedert. Die ALPINE Bau CZ a.s. hält unter anderem Beteiligungen an mehreren strategisch bedeutsamen Asphaltmischanlagen, erzielte 2017 eine Produktionsleistung von rund EUR 100 Mio. und beschäftigt aktuell ca. 450 Mitarbeiter.



Der Kaufpreis beträgt rund EUR 12 Millionen und ist abhängig von diversen Anpassungen, die sich aus der Bilanz zum Übertragungsstichtag ergeben können.



Die Transaktion steht unter dem Vorbehalt mehrerer aufschiebender bzw. auflösender Bedingungen, unter anderem der Freigabe durch die zuständigen Wettbewerbsbehörden.



