MOBOTIX AG: Vorstände erwerben Aktien DGAP-News: MOBOTIX AG / Schlagwort(e): Sonstiges MOBOTIX AG: Vorstände erwerben Aktien 29.08.2018 / 15:43 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Auch in diesem Jahr ist MOBOTIX mit seinen innovativen Lösungen auf der Security Essen, der internationalen Messe für Sicherheit und Brandschutz vom 25. bis 28. September 2018, vertreten. Der Schwerpunkt liegt auf hocheffizienten und kundenorientierten Partnerlösungen, dem Thema Cyber Security mit vollständig geschützten End-to-End Lösungen und ausgewählten Branchenlösungen, wie die Optimierung und Absicherung von Produktionssystemen durch Wärmebildsysteme oder Erhöhung der Kundenzufriedenheit und Transparenz durch POS-Kassensystemlösungen. Das Unternehmen stellt mit der MOBOTIX MOVE Reihe außerdem vier neue Kameramodelle vor, die das aktuelle Mx6-Premium-Kameraprogramm erweitern und somit MOBOTIX Kunden noch flexibler machen auch globale Lösungen anbieten zu können. Um ihr Vertrauen in die zukünftige positive Entwicklung der MOBOTIX hervorzuheben, haben alle drei Vorstandsmitglieder Aktien des Unternehmens aus eigenen finanziellen Mitteln erworben. 29.08.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: MOBOTIX AG Kaiserstraße 67722 Langmeil Deutschland Telefon: +49 (0)6302-9816-0 Fax: +49 (0)6302-9816-190 E-Mail: ir@mobotix.com Internet: www.mobotix.com ISIN: DE0005218309 WKN: 521830 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Basic Board), Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 718751 29.08.2018

ISIN DE0005218309

AXC0180 2018-08-29/15:44