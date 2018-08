Nordex-Aktie: Die Zweifel sind immer noch da

Ähnlich wie der DAX bewegt sich auch die Nordex-Aktie (WKN: A0D655 / ISIN: DE000A0D6554) derzeit kaum vom Fleck. Die verbesserte Auftragslage und die Aussicht auf eine Erholung der Geschäfte im zweiten Halbjahr 2018 haben Anleger nicht überzeugt, einige Analysten dagegen schon.

Die Marktexperten bei der NordLB bleiben in Bezug auf die Kursaussichten der Nordex-Aktie weiterhin optimistisch. Entsprechend bleibt es auch bei der "Kaufen"-Einschätzung und dem Kursziel von 12,70 Euro. Dies würde derzeit immerhin einem satten Kurspotenzial von knapp 40 Prozent entsprechen. Auf der Habenseite führen die Analysten vor allem die für den Rest des Jahres in Aussicht gestellten Verbesserungen und die gute Auftragsentwicklung an. Dann wollen wir einmal hoffen, dass es genauso kommt.

