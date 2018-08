Blättchen & Partner berät bluepool beim Verkauf an die ET Global Exhibit Group DGAP-News: Blättchen & Partner GmbH / Schlagwort(e): Verkauf/Firmenübernahme Blättchen & Partner berät bluepool beim Verkauf an die ET Global Exhibit Group 29.08.2018 / 16:03 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Blättchen & Partner berät bluepool beim Verkauf an die ET Global Exhibit Group * Verkauf von 100 % der Geschäftsanteile an der bluepool GmbH an die ET Global Exhibit Group * Verkauf sämtlicher Wirtschaftsgüter der 1. KMPS im Rahmen eines Asset-Deal * Frank-Dieter Keinath und Rainer Pfeil werden auch weiterhin die Geschäfte der bluepool GmbH führen * Weitere Konsolidierung am Markt für Messedienstleistern zu erwarten München, 29. August 2018 - Blättchen & Partner hat die Gesellschafter der bluepool GmbH beim erfolgreichen Verkauf aller Geschäftsanteile und aller Wirtschaftsgüter der 1. KMPS GbR an die ET Global Exhibit Group beraten. Die bluepool GmbH mit Sitz in Leinfelden-Echterdingen gehört zu den führenden deutschen Anbietern von Messedienstleistungen. Eine Reihe großer internationaler Konzerne und renommierter mittelständischer Unternehmen vertraut auf die Kreativität und das Know-how von bluepool. Die ET Global Exhibit Group mit Sitz in Frankfurt ist mit verschiedenen nationalen und internationalen Gesellschaften ebenfalls am Markt für Messedienstleistern tätig. Der Erwerb der bluepool ist Teil der konsequenten Umsetzung der Unternehmensstrategie, sich als führender Anbieter für Markeninszenierung im Bereich Messen und Veranstaltungen, Lounges, Showrooms, Büroräume und Ausstellungsflächen zu positionieren. Beide Unternehmen erzielten im vergangenen Jahr zusammen einen dreistelligen Millionen-Umsatz und erwirtschafteten zweistellige EBITDA-Margen (Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen). Über Blättchen & Partner Die Blättchen & Partner GmbH zählt mit innovativen Finanzstrategien seit über 30 Jahren zu den führenden Corporate Finance-Experten in Deutschland. Die Münchner Gesellschaft ist spezialisiert auf die Beratung bei Managementbeteiligungsprogrammen, Börsengängen, Anleihen, Schuldscheindarlehen sowie die damit verbundene Kapitalmarktbetreuung nach der Emission. Weitere Schwerpunkte im Leistungsspektrum sind Unternehmensbeteiligungen und M&A-Transaktionen. Mehr als 500 Transaktionen sind ein Beleg für die ausgewiesene Expertise der Gesellschaft. Das gewachsene interdisziplinäre Kompetenznetzwerk, die hohe Kundenzufriedenheit und die Vielzahl an Veröffentlichungen zu wichtigen Corporate Finance-Themen spiegeln die anerkannte Reputation der Blättchen & Partner GmbH wider. Kontakt: Blättchen & Partner GmbH Paul-Heyse-Str. 28 80336 München Tel.: +49 (0) 89-210 294 60 E-Mail: office@blaettchen.de 29.08.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de 718761 29.08.2018

