Bei STRANDTASTICO, dem Kinder & Jugend Artisten-Festival an der Lübecker Bucht, heißt es in den Herbstferien wieder: Manege frei für Nachwuchsartisten! Vom 07. bis zum 13. Oktober 2018 lädt das Festival Kinder und Jugendliche im Alter von sechs bis 16 Jahren in die bunte Zirkuswelt ein.



Das Festival findet an drei Standorten an der Lübecker Bucht statt. Zentrum ist das große Veranstaltungsgelände im familienfreundlichen Sierksdorf in unmittelbarer Nähe zum Hansa-Park - dem einzigen Freizeitpark am Meer.



Versierte Zirkustrainer unterrichten die jungen Teilnehmer in acht verschiedenen Workshops. Hierbei sucht sich jeder die Zirkusdisziplinen aus, in der er während der Festivalwoche zwei Stunden am Tag trainiert werden möchte. Die Workshop-Auswahl reicht von Luftartistik, Akrobatik über Jonglage & Diabolo, Einrad & Hocheinrad sowie Seiltanz und Kugellaufen bis hin zur Clownerie. Je nach Vorkenntnissen und Fähigkeiten werden die Kinder individuell gefördert, motiviert und angeleitet. So entdecken sie innerhalb der Festival-Woche an sich selbst neue Talente, überwinden erfolgreich Unsicherheiten, werden Teil eines Teams, das ein gemeinsames Ziel hat, und sind voller Stolz, wenn sie am Festival-Ende bei der großen Abschlussgala zeigen können, was sie gelernt haben. Mit gestärktem Selbstbewusstsein und neuen Urlaubsfreundschaften fahren sie nach ihrem Zirkus-Abenteuer um wertvolle Erlebnisse reicher wieder nach Hause.



STRANDTASTICO umfasst neben den Workshops auch eine Reihe von Shows und begleitenden Events, die von den jungen Workshop-Teilnehmern gemeinsam mit ihren Familien besucht werden können. So findet am ersten Festival-Tag ein Eröffnungsfest mit großem Mitmachzirkus für die ganze Familie und spektakulärer Zirkusshow statt. Während der Workshop-Tage lädt ein Kino-Abend im großen Zirkuszelt, die Vorführung einer festen Kinder-Zirkustruppe und eine Zirkus-Disco zum Zusammenkommen, gemeinsamen Feiern und geselligen Spaßhaben ein.



Veranstalter ist die offizielle Tourismusorganisation vor Ort, die für STRANDTASTICO mit der etablierten Zirkusschule 'Tribüne' aus Hamburg zusammenarbeitet. Die Tourismus-Agentur Lübecker Bucht unterstützt das Familienangebot, so dass die Teilnahme an einem Workshop inkl. Besuch der Shows und begleitenden Events mit nur 85 Euro pro Kind berechnet wird. Bei Buchungen bis zum 17. September greift zusätzlich der Frühbucherrabatt, so dass die Teilnahme reduziert 75 Euro pro Kind kostet. Ebenso bieten zwei Unterkünfte an der Lübecker Bucht einen Preisnachlass in Höhe von 15 Prozent auf die Übernachtungen für Festival-Familien an.



Alle Infos zu STRANDTASTICO sowie eine Anmeldemöglichkeit gibt es online unter https://www.luebecker-bucht-ostsee.de/artisten-festival



Pressekontakt: Tourismus-Agentur Lübecker Bucht Doris Wilmer-Huperz PR & Kommunikation Tel.: 04503 / 77 94 - 112 dwilmer-huperz@luebecker-bucht-ostsee.de