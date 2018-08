Gestützt von Höchstständen bei Amazon und weiteren Werten hat die technologielastige Nasdaq am Mittwoch ihren Rekordlauf fortgesetzt. Im frühen Handel gab der Dow Jones Industrial hingegen um 0,06 Prozent auf 26 049,03 Punkte nach. Der marktbreite S&P 500 rückte um 0,11 Prozent auf 2900,42 Punkte vor.

An der Nasdaq ging es ebenfalls weiter hoch: Der Composite-Index verzeichnete den dritten Tag in Folge ein Rekordhoch und gewann zuletzt 0,24 Prozent auf 8049,30 Punkte. Ebenso eifrig kletterte der Auswahlindex Nasdaq 100 weiter hoch und überwand erstmals in seiner Geschichte die Marke von 7600 Punkten. Zuletzt stieg er mit plus 0,41 Prozent auf 7601,50 Zähler.

In den vergangenen Tagen hatte die vorläufige Einigung im Handelsstreit der USA mit Mexiko den Kursen Rückenwind verliehen. Allerdings gibt es bisher noch keinen neuen Handelspakt. Zudem gibt es im Zollkonflikt mit China nach wie vor keine Fortschritte.

Die gemischt ausgefallenen Konjunkturdaten an diesem Tag lieferten kaum Impulse. So war die Wirtschaft der USA im zweiten Quartal mit auf das Jahr hochgerechnet 4,2 Prozent noch etwas stärker als in der ersten Schätzung festgestellt gewachsen. Die Zahl der noch nicht abgeschlossenen Hausverkäufe in den Vereinigten Staaten war hingegen im Juli überraschend gefallen. Im Vergleich zum Vormonat waren sie um 0,7 Prozent gesunken./ck/he

