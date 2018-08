FRANKFURT (Dow Jones)--Ruhig zeigt sich das Geschäft an Europas Aktienmärkten am Mittwochnachmittag. DAX und Euro-Stoxx-50 zeigen sich kaum verändert bei 12.523 und 3.443 Punkten. "Von den Vorlagen kommt kein Störfeuer, der DAX könnte die 12.600er Marke wieder testen", sagt ein Marktteilnehmer. Sie gilt als nächster wichtiger technischer Widerstand. Auch vom US-Markt gibt es keine großen Impulse. Positiv sind derweil die Signale für die Konjunktur: So wurde in den USA das BIP zum zweiten Quartal nach oben revidiert auf 4,2 Prozent. Zuvor lag es bei 4,1 Prozent.

Italien und Türkei belasten Europa

Etwas gebremst wird die Stimmung von Italien, der Türkei und den festgefahrenen Brexit-Verhandlungen zwischen Großbritannien und der EU. Das Pfund Sterling notiert gegen den Euro auf dem tiefsten Stand seit fast einem Jahr. Die türkische Lira bricht weiter ein auf 7,55 Lira je Euro und nähert sich damit wieder ihrem Rekordtief.

Italien steht dazu weiter im Blick, hier hat EU-Haushaltskommissar Guenther Oettinger die Regierung vor einer Blockade der Verhandlungen gewarnt. Die EU-Verhandlungen über den Haushaltsrahmen sollen demnächst starten. Vizeministerpräsident Luigi Di Maio hatte in der vergangenen Woche mit einer Blockade der Haushaltsverhandlungen gedroht, sollte die EU sein Land nicht stärker bei der Flüchtlingskrise unterstützen. "In Italien ist ein Rendite-Rückgang dringend notwendig", sagt ein Marktteilnehmer mit Blick auf die Sorgen um die dortige Verschuldung.

Rally bei Tele Columbus trotz erneuter Gewinnwarnung

Aktien aus der Immobilien-Branche ziehen angesichts der nachlassenden Sorgen um stärkere Zinserhöhungen weiter an. Vonovia im DAX steigen 1,6 Prozent auf ein neues Rekordhoch. Aroundtown steigen um 1,8 Prozent, nachdem die Miet- und Betriebseinnahmen im vergangenen Quartal höher ausgefallen sind als erwartet. Derweil setzen FMC setzen ihre Rally nach positiven Analystenstimmen fort und steigen 2,2 Prozent.

Trotz der bereits zweiten Prognosesenkung in diesem Jahr können sich die Aktien des TV-Kabelanbieters Tele Columbus kräftig erholen. Der Kurs springt um 33 Prozent. Das Unternehmen spricht zwar von höheren Kosten und niedrigeren Umsätzen. "Angesichts der Kurshalbierung dürften allerdings einige Marktteilnehmer mit Schlimmerem gerechnet haben", sagt ein Händler. Die Aktie hat seit Jahresbeginn rund 70 Prozent abgegeben.

Bertrandt steigen um 2,3 Prozent. Zwar hat das Ingenieur-Büro mit der EBIT-Marge von 6,6 Prozent das eigene Ziel von 7 bis 9 Prozent in diesem Jahr immer noch nicht erreicht. Gut kommt aber die höhere Eigenkapitalquote an.

RTL nach Zahlen sehr fest - Rally bei Steinhoff

RTL steigen nach Zahlen um 2,9 Prozent. Der Umsatz hat im zweiten Quartal die Erwartungen geschlagen, und auch beim EBITDA habe es Erwartungen unter den gelieferten 379 Millionen Euro gegeben. Den Ausblick hat RTL bestätigt.

Steinhoff-Aktien befinden sich in Rallylaune und springen um 30 Prozent auf 17,60 Cent. Kurstreiber ist eine Vorstellung der Unternehmensfortschritte vor einem Ausschuss des südafrikanischen Parlaments. Dort sei Zuversicht verbreitet worden. Vor allem wurde der geschätzte Net Asset Value der Aktie (NAV) mit 58 Cent je Aktie vor dem Parlamentsausschuss bestätigt, der zu den Halbjahreszahlen festgestellt worden war.

Bei den Tech-Werten legen Dialog Semiconductor nach Short-Eindeckungen 4,9 Prozent zu. Im DAX fallen Covestro um 2 Prozent. Hier belasten Anschlussverkäufe nach der negativen Studie von Barclays vom Vortag. Die Analysten hatten auf Sorgen vor Margendruck und Überkapazitäten bei bestimmten Kunststoffen in China hingewiesen. Nun hat auch die Citigroup auf ein Überangebot von Recyling-Plastik im Reich der Mitte hingewiesen.

=== INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 3.447,56 0,00 -0,01 -1,61 Stoxx-50 3.076,58 0,10 2,92 -3,19 DAX 12.538,04 0,08 10,62 -2,94 MDAX 27.310,68 0,38 102,89 4,24 TecDAX 3.036,91 0,36 10,94 20,08 SDAX 12.621,44 0,85 106,70 6,18 FTSE 7.565,59 -0,68 -51,63 -1,43 CAC 5.492,41 0,14 7,42 3,39 Bund-Future 162,12 -0,41 2,2 DEVISEN zuletzt +/- % Di, 8:00 Mo, 17.20 % YTD EUR/USD 1,1689 -0,04% 1,1670 1,1676 -2,7% EUR/JPY 130,30 +0,23% 129,81 129,66 -3,7% EUR/CHF 1,1364 -0,46% 1,1441 1,1447 -3,0% EUR/GBP 0,9023 -0,69% 0,9067 0,9059 +1,5% USD/JPY 111,48 +0,27% 111,24 111,06 -1,0% GBP/USD 1,2950 +0,62% 1,2871 1,2887 -4,2% Bitcoin BTC/USD 7.101,29 +0,2% 6.906,84 6.751,95 -48,0% ANLEIHERENDITEN aktuell Vortag YTD absolut Deutschland 2 Jahre -0,59 -0,60 0,02 Deutschland 10 Jahre 0,41 0,38 -0,03 USA 2 Jahre 2,67 2,67 0,78 USA 10 Jahre 2,88 2,88 0,47 Japan 2 Jahre -0,12 -0,12 0,02 Japan 10 Jahre 0,10 0,09 0,05 ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 69,04 68,53 +0,7% 0,51 +17,6% Brent/ICE 76,51 75,95 +0,7% 0,56 +19,2% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.204,44 1.201,20 +0,3% +3,24 -7,6% Silber (Spot) 14,74 14,71 +0,2% +0,03 -12,9% Platin (Spot) 794,20 791,00 +0,4% +3,20 -14,6% Kupfer-Future 2,71 2,74 -1,0% -0,03 -18,9% ===

