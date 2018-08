Die Wirtschaft der USA ist im zweiten Quartal noch etwas stärker und robuster gewachsen als bisher bekannt. Überzeugend auch Microsoft und Amazon - die beiden Giganten markieren mit 111,26 USD bzw 1.957,90 USD Rekorde. Passend dazu eröffnet heute die Technik Messe IFA in Berlin mit mehr als 1.800 Ausstellern. Keine Messe gibt dem Markt so viele Impulse wie die IFA. Den Wirtschaftsausblick von Börsenmoderator Andreas Groß mit den wichtigsten Terminen am Donnerstag 30.08.2018 sehen sie im Video.