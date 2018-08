Brügg (ots) -

- Umsatz leicht über Vorjahr

- Umsetzung der konzernweiten Restrukturierungen verläuft planmässig

- Restrukturierungseinmalaufwendungen belasten Ergebnis

- bereinigtes Ergebnis auf Vorjahresniveau



Die Biella-Neher Holding AG (Biella Group), grösster europäischer

Hersteller von Ordnern und Ringbüchern, verzeichnet im ersten

Halbjahr 2018 eine stabile Geschäftsentwicklung. Gleichzeitig wurde

die umfassende Restrukturierung des Konzerns mit

Standortschliessungen in Polen und den Niederlanden planmässig

vorangetrieben. Während der Umsatz das Vorjahr leicht übertrifft,

wird das Ergebnis stark von den Restrukturierungskosten belastet. Das

um diese Sonderaufwendungen bereinigte Konzernergebnis liegt

ebenfalls leicht über Vorjahr.



Umsatz leicht über Vorjahr - Innovationen leisten positive

Beiträge



Der Umsatz erreichte im Berichtszeitraum CHF 59.8 Mio. (Vorjahr:

CHF 59.3 Mio.) und lag damit knapp 1% über dem Vorjahr. Zu dieser

erfreulichen Entwicklung hat neben positiven

Währungsumrechnungseffekten vor allem auch die Innovations- und

Digitalisierungsoffensive des Unternehmens beigetragen. Mit

Leistungsangeboten und organisatorischen Anpassungen für die stark

wachsenden digitalen Vertriebsformate sowie den neu lancierten,

innovativen Produkten konnten erkennbar steigende Umsätze erzielt

werden.



Bei der Beurteilung der Halbjahresresultate ist grundsätzlich die

ausgeprägte Saisonalität des Büroartikelgeschäftes mit einer im

Vergleich zum ersten Halbjahr deutlich umsatz- und ertragsstärkeren

zweiten Jahreshälfte zu beachten.



Konzernweite Restrukturierungen werden planmässig umgesetzt



Im März dieses Jahres hatte Biella umfangreiche konzernweite

Restrukturierungen bekannt gegeben. Diese erstrecken sich auf die

Schliessungen des Werkes in Szydlowiec (PL) sowie der lokalen

Vertriebseinheiten in Warschau (PL) und Hoorn (NL). Damit werden

Produktion und Vertrieb für das europaweite Geschäft ausserhalb der

Schweiz bei der Biella-Falken GmbH in Peitz (D) konzentriert, um

künftig in bedeutendem Umfang die Produktivität und Ertragskraft der

Biella Group zu stärken.



Die Umsetzung der Massnahmen wurde seither mit Hochdruck

vorangetrieben und konnte, teilweise sogar rascher als geplant,

weitgehend abgeschlossen werden. Für die Mitarbeitenden an den

betroffenen Standorten wurden sozialverträgliche Lösungen vereinbart.



Ergebnis stark von Einmalaufwendungen für konzernweite

Restrukturierungen belastet - bereinigtes operatives Ergebnis auf

Vorjahresniveau



Aufgrund der Restrukturierungseinmalaufwendungen liegen das

Konzernergebnis mit CHF -5.9 Mio. (Vorjahr: CHF -1.9 Mio.) und das

Betriebsergebnis mit CHF -5.8 Mio. (Vorjahr: CHF -1.5 Mio.) jeweils

deutlich unter Vorjahr. Mit der zügigen Umsetzung der

Umstrukturierung ist bereits im ersten Halbjahr 2018 ein Grossteil

der Restrukturierungskosten angefallen. Diese belaufen sich per 30.

Juni auf insgesamt CHF 4.1 Mio. und liegen damit im Plan. Bereinigt

um diese Sonderaufwendungen hat sich das Konzernergebnis mit CHF -1.7

Mio. im Vergleich zum Vorjahr (CHF -1.9 Mio.) leicht besser

entwickelt. Auch das bereinigte Betriebsergebnis erreicht - trotz des

signifikanten Anstiegs der Rohmaterialkosten - mit CHF -1.7 Mio.

(Vorjahr: CHF -1.5 Mio.) knapp das Vorjahresniveau. Dazu haben vor

allem die kontinuierlichen Anstrengungen zur Steigerung der Effizienz

und weitere Kostenoptimierungen beigetragen.



Kennzahlen der Biella Group 1. Semester 2018



Jan.-Juni Jan.-Juni Veränderung Jan.-Dez.

2018 2017 2017

in Mio. CHF in Mio. CHF in % in Mio. CHF

Erfolgsrechnung

Nettoumsatz 59.8 59.3 1% 130.7

Betriebsergebnis EBIT -5.8 -1.5 -276% 2.7

Betriebsergebnis EBIT

ohne Restrukturierungs-

aufwendungen -1.7 -1.5 -13% 2.7

Konzernergebnis 5.9 -1.9 -210% 3.2

Konzernergebnis

ohne Restrukturierungs-

aufwendungen -1.7 -1.9 11% 3.2



30.06.2018 30.06.2017 Veränderung

31.12.2017



in Mio. CHF in Mio. CHF in % in Mio. CHF

Bilanz

Umlaufvermögen 52.7 52.9 0% 63.4

Anlagevermögen 45.5 45.9 -1% 47.3

Total Aktiven 98.2 98.8 -1% 110.7

Fremdkapital 34.3 34.6 -1% 38.5

Eigenkapital 63.9 64.2 0% 72.2

Total Passiven 98.2 98.8 -1% 110.7

Nettoliquidität 5.5 6.6 -17% 13.6



Solides Bilanzbild



Weiterhin erfreulich stellt sich das Bilanzbild der Biella Group

dar. Trotz der Restrukturierungsaufwendungen ist die

Eigenkapitalquote mit 65.1% (Vorjahr: 64.9%) auf konstant hohem

Niveau geblieben. Um die Produktionsverlagerungen im Rahmen der

Restrukturierung zu flankieren, wurden die Vorräte vorübergehend

erhöht. Dies hat die Nettoliquidität, die von CHF 6.6 Mio. auf CHF

5.5 Mio. zurückgegangen ist, temporär belastet. Gleichzeitig konnten

die Finanzschulden plangemäss weiter abgebaut werden.



Ausblick



Die zweite Jahreshälfte wird weiterhin hohe Anforderungen an das

Unternehmen stellen. So gilt es, mit dem eingeschlagenen Weg der

Innovation und Digitalisierung weiterhin positive Gegenimpulse zum

allgemein rückläufigen Markt zu setzen. Am erweiterten Standort Peitz

wird ab September die Fertigung für das Jahresendgeschäft

hochgefahren. Dies wird zu einer schrittweisen weiteren Verbesserung

der Effizienz und Ertragskraft der Biella Group führen. Biella ist

zuversichtlich mit diesen strategischen Stossrichtungen gut für die

Zukunft gerüstet zu sein und nach dem von der Restrukturierung

geprägten Übergangsjahr 2018 wieder deutlich steigende EBIT-Margen zu

erwirtschaften.



Über Biella



Die Biella Group unterstützt Organisationen jeder Grösse und

Privatpersonen darin, Dokumente jeglicher Art effizient zu verwalten

und einfach zu finden. Als eine der bedeutendsten und

leistungsstärksten europäischen Anbieterinnen von Büroartikeln und

Erfinderin des Bundesordners® ist Biella Expertin in der Ablage von

physischen Dokumenten. Innovative Lösungen schaffen Ordnung im

digitalen Informations- und Dokumentenuniversum. Hybride Produkte

verbinden den physischen mit dem digitalen Dokumentenkreislauf. Die

Lösungen von Biella machen das Verwalten und Finden von Dokumenten

einfach, schnell und effizient. Gruppenweit beschäftigt Biella rund

580 Mitarbeitende. www.biellagroup.com



Die Aktien der Biella-Neher Holding AG (Valor: 151948, ISIN:

CH0001519484) werden auf den Plattformen für Nebenwerte OTC-X der

Berner Kantonalbank, der e-KMU-X der ZKB sowie bei Lienhardt &

Partner gehandelt.



Biella Group

Biella-Neher Holding AG

Erlenstrasse 44

CH-2555 Brügg



Marco Arrigoni, CEO

Tel.: +41 32 366 34 04

E-Mail: presse@biellagroup.com