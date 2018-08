Mainz (ots) - Woche 35/18



Mi., 29.8.



19.00 heute Bitte Änderung beachten: Moderation: Barbara Hahlweg



Bitte streichen: Christian Sievers



(Änderung bitte auch für Do. 30.8.18, 19.00 Uhr beachten.)



Woche 36/18



Mi., 5.9



Bitte neuen Ausdruck beachten:



1.00 ZDFzeit (HD/UT) Royale Kindheit Prinzen, Ponys, Paparazzi Film von Anne Kauth und Julia Melchior (vom 21.8.2018) Kamera: Marc Francke, Ralf Andreas Gemmecke Deutschland/Großbritannien 2018



Bitte neuen Ausdruck beachten:



4.15 ZDFzeit (HD/UT) Royale Kindheit Prinzen, Ponys, Paparazzi Film von Anne Kauth und Julia Melchior (von 1.00 Uhr) Kamera: Marc Francke, Ralf Andreas Gemmecke Deutschland/Großbritannien 2018



Woche 41/18



Mo., 8.10.



22.15 Montagskino im ZDF Vor ihren Augen Bitte korrekte Schreibweise beachten: Ray Chiwetel Ejiofor



Bitte streichen: Eijofor



(Korrektur bitte auch am Di. 9.10.18, 1.05 Uhr beachten.)



Fr., 12.10.



Bitte korrekten Sendetitel beachten:



23.00 Das Literarische Quartett von der Frankfurter Buchmesse



Bitte streichen: Das Literarische Quartett



