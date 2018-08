Berlin (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



In Deutschland trainieren mehr Frauen im Fitnessstudio als Männer. 55,4% sind weiblich - Tendenz steigend. Die Eckdatenstudie der deutschen Fitness-Wirtschaft 2018 (DSSV-Studie) belegt zudem: Besonders gerne trainieren Frauen in Mikro- oder Boutique-Fitnessstudios. Hier sind sogar fast zwei Drittel (65,1%) der Sporttreibenden weiblich. Eine Entwicklung, die der schwedische Unternehmer Niclas Bönström bereits vor 14 Jahren erkannt hat: 2004 gründete er die Frauenfitnesskette Mrs.Sporty.



Laut der Eckdatenstudie des Arbeitgeberverbands deutscher Fitness- und Gesundheits-Anlagen (DSSV) haben sich in Deutschland 25,1 % aller Mikrostudios - also Clubs mit weniger als 200 m² Fläche - auf Frauen spezialisiert. "Fitness nur für Frauen ist seit der Gründung vor 14 Jahren die Kernkompetenz von Mrs.Sporty. Wir sind marktführender Franchisegeber in diesem Segment. Um dies auch zu bleiben, passen wir unser Konzept konsequent den Bedürfnissen der Zielgruppe an", berichtet Bönström, Gründer und Geschäftsführer der Mrs.Sporty GmbH. Mit Erfolg: Allein in diesem Jahr haben bereits 17 neue Mikrostudios der Kette im Bundesgebiet eröffnet.



Erfolgsgeheimnis von Mikrostudios



In der Bevölkerung ist die Sensibilität für die eigene Gesundheitsvorsorge gestiegen. Besonders Frauen achten auf ein Mehr an Bewegung und eine gesündere Ernährung. Weil sie im Alltag oft stark eingebunden sind, ist für Frauen auch das schnelle Erreichen ihrer Fitnessziele mit wenig Zeitaufwand wichtig. Mrs.Sporty hat diese Bedürfnisse früh erkannt und berücksichtigt sie in seinem Fitnesskonzept. Ausgebildete Trainer betreuen die Mitglieder intensiv, individuell und persönlich. Neben einem Ernährungskonzept erhält jede Frau ihr eigenes, 30-minütiges Trainingsprogramm, das beständig an das Leistungsniveau angepasst wird. Das funktionelle Training, das im Zirkel in Kleingruppen mit Gleichgesinnten abgehalten wird, steigert auch die Leistungsfähigkeit bei der Ausübung von Aktivitäten im Alltag. Somit leistet das Training einen präventiven Beitrag und ist auch für ältere Damen attraktiv.



Frauen legen im Fitnessstudio großen Wert darauf, sich wohlzufühlen. Dies gelingt Mikrostudios besonders gut: Nur 18,3% der Mitglieder können sich vorstellen, ihr kleines Fitnessstudio wieder zu verlassen. Die Fluktuationsrate liegt bei Mikrostudios damit unter dem Durchschnitt von 21,7 % in der Branche - und bei Mrs.Sporty sogar noch weit darunter: "Unsere Auswertungen haben gezeigt, dass 2017 die durchschnittliche Kündigungsquote in allen Mrs.Sporty Clubs in Deutschland bei nur 3,12 % lag. Darauf sind wir sehr stolz", ergänzt Niclas Bönström.



Dem Trend zu älteren Mitgliedern voraus



Auch mit der Spezialisierung auf die Zielgruppe "Frauen ab 40" hat das Berliner Unternehmen einen Trend vorausgesehen: Denn laut DSSV-Studie ist das Durchschnittsalter der Sporttreibenden in Fitnessstudios im vergangenen Jahr auf 40,7 Jahre gestiegen. Bei Mikrostudios liegt der Altersdurchschnitt sogar bei 44,4 Jahren.



Über Mrs.Sporty



Mrs.Sporty ist die führende Fitnesskette für Frauen in Europa und eines der angesehensten Franchise-Systeme in Deutschland und Österreich. Mit 520 Fitnessstudios und 200.000 Mitgliedern ist Mrs.Sporty in zehn Ländern vertreten. Allein in Deutschland gibt es 350 Mrs.Sporty Clubs, die von erfolgreichen Franchise-Nehmern geführt werden. Gründer und Geschäftsführer Niclas Bönström leitet von der Berliner Zentrale aus das Unternehmen, das seit Jahren Rankings im Bereich "Beste Mikro-Studio- und Boutique-Fitness-Clubs" anführt.



Das Mrs.Sporty Konzept setzt auf effektives funktionelles Training in 30-Minuten-Einheiten. Mrs.Sporty bietet Frauen eine einzigartige Kombination aus Personal- und Kleingruppen-Zirkel-Training in einer sehr freundlichen Community-Atmosphäre. Dabei trainieren die Mitglieder an digitalen Smart Trainern nach ihren individuellen Trainingsplänen. Qualifizierte Coaches begleiten die Frauen persönlich und unterstützen sowie motivieren sie dabei, ihre Ziele zu erreichen. Mrs.Sporty ist der ideale Sportclub, vor allem für Frauen, die in ihrem Alltag stark eingebunden sind, über wenig Zeit verfügen und dennoch Wert auf ein ausgewogenes Ernährungs- und Trainingsprogramm legen.



2004 eröffnete Niclas Bönström den ersten Club in der Hauptstadt und entwickelte 2005 gemeinsam mit Tennislegende Stefanie Graf das Franchise-Konzept für Mrs.Sporty. Seither wurde Mrs.Sporty bereits vier Mal als bestes Franchise-Unternehmen ausgezeichnet. Als zertifiziertes Vollmitglied im Deutschen und Österreichischen Franchise-Verband e.V. hat sich Mrs.Sporty als zuverlässiger und vertrauenswürdiger Franchise-Geber in der Branche einen Namen gemacht.



OTS: Mrs.Sporty GmbH newsroom: http://www.presseportal.de/nr/60708 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_60708.rss2



Pressekontakt: Mrs.Sporty GmbH Doreen Giese Head of Sales Marketing Telefon: +49 (0)30 308 305 360 E-Mail: dgiese@mrssporty.com



Fortis PR OHG Evelyn Erdle/ Ramona Daub Telefon +49 (0)89/45 22 78 -17 / -15 E-Mail: mrs.sporty@fortispr.de