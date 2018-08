Um 5: DAX kommt nicht vom Fleck - Wall Street läuft nach starken Daten weiter

An der Börse erlebten wir den wohl wichtigsten Tag der Woche, zumindest was die Wirtschaftsdaten anging, und die hatten es in sich: Die US-Wirtschaft ist im zweiten Quartal um sage und schreibe 4,2 Prozent gewachsen und präsentiert sich damit mehr als robust. Die Zahl zeigt ein weiteres Mal, dass sich die Börsenrally seit dem Amtsantritt von Donald Trump auch durch fundamentale Faktoren untermauern lässt. Dank massiver Steuersenkungen läuft der US-Konjunkturmotor auf Hochtouren, allen Unkenrufen zum Trotz sind noch keine Bremsspuren erkennbar. Dies könnte auch ein Zeichen an die deutsche Bundesregierung sein, die diese Themen aber gekonnt ignoriert.

