Endlich! Endlich hat der DAX seine kurzzeitig doch sehr enge Handelsrange nach oben durchbrochen. Tagelang ist der deutsche Leitindex immer wieder an der Marke von 12.400 Punkten abgeprallt, bis zu Beginn der Woche endlich der Durchbruch gelungen ist. Doch nun hängt er schon wieder fest. Was fehlt eigentlich zum endgültigen Durchbruch? Und eine ganz andere Frage: Was droht nun eigentlich Elon Musk und Tesla im Zuge der Ermittlungen durch die SEC? Finanzmarktanalyst Bastian Galuschka, GodmodeTrader, bei Börse Stuttgart TV.