Zürich (ots) - Xing zündet eine neue Stufe beim Pricing der

Karrierenetzwerke. In dieser Woche startet in der Schweiz ein

Programm, für das Mitglieder 3990 Franken pro Jahr hinblättern

müssen. Das Programm nennt sich «Xing Executives Circle» und richtet

sich ausschliesslich an Manager mit Führungserfahrung und grosser

Budgetverantwortung.



Im Gegenzug bekommen die Xing-Mitglieder, die so viel Geld für ihr

Profil zahlen wollen, Zugang zu einer geschlossenen Online-Gruppe.

Zudem treffen sich die Mitglieder fünfmal pro Jahr an einem

exklusiven Anlass mit maximal 15 anderen Managern. Am 5. September

trifft sich die erste Gruppe Schweizer Xing-Nobelkunden im «Dolder

Grand Hotel» in Zürich.



Bis heute sind die Kosten für die Profile in Karrierenetzwerken

überschaubar. Die allermeisten Nutzer haben ein Gratisprofil auf

Linkedin oder Xing. Die Premium-Mitgliedschaften bei den grösseren

Netzwerken kosten zwischen 12 und 60 Franken pro Jahr.



Für Yves Schneuwly, Geschäftsführer von Xing Schweiz, ist das

Angebot nur als ergänzendes Angebot für Top- Führungskräfte zu

verstehen. Normale Profile würden vorerst nicht teurer. «Die

Teilnehmer des Executives Circle lernen vom Wissen und der Erfahrung

der anderen Circle-Teilnehmer und können dieses Wissen nutzen, um die

Herausforderungen ihres beruflichen Alltags besser zu meistern.»



Originaltext: Handelszeitung

Digitale Medienmappe: http://www.presseportal.ch/de/nr/100009535

Medienmappe via RSS: http://www.presseportal.ch/de/rss/pm_100009535.rss2



Kontakt:

Nähere Auskunft erhalten Sie unter Tel: 058 269 22 90