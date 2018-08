Scout24 AG: Gespräche über ein vorzeitiges Ausscheiden des CEO Gregory Ellis DGAP-Ad-hoc: Scout24 AG / Schlagwort(e): Personalie Scout24 AG: Gespräche über ein vorzeitiges Ausscheiden des CEO Gregory Ellis 29.08.2018 / 19:30 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Scout24 AG: Gespräche über ein vorzeitiges Ausscheiden des CEO Gregory Ellis München, 29. August 2018 - Der Aufsichtsrat der Scout24 AG befindet sich in Gesprächen mit Herrn Gregory Ellis, dem CEO, über dessen mögliches vorzeitiges Ausscheiden aus dem Amt des Vorstandsvorsitzenden der Gesellschaft. Die Gespräche finden auf Bitte von Herrn Gregory Ellis statt, der aus persönlichen Gründen aus dem Amt ausscheiden möchte. Ob und gegebenenfalls zu welchen Konditionen eine Vereinbarung mit Herrn Ellis zustande kommt, ist zurzeit noch offen. Dies gilt auch für den Zeitpunkt eines möglichen Ausscheidens von Herrn Ellis. Ein notwendiger Gremienbeschluss des Aufsichtsrats steht noch aus. Mitteilende Person und Ansprechpartner für Investor Relations Britta Schmidt Vice President Investor Relations & Controlling Tel.: +49 89 44456 3278 E-Mail: ir@scout24.com Ansprechpartner für die Presse Jan Flaskamp Vice President Communications & Marketing Tel.: +49 30 24301 0721 E-Mail: mediarelations@scout24.com 29.08.2018 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Scout24 AG Bothestr. 11-15 81675 München Deutschland Telefon: +49 89 44456 - 0 Fax: +49 89 44456 - 3000 E-Mail: ir@scout24.com Internet: www.scout24.com ISIN: DE000A12DM80 WKN: A12DM8 Indizes: MDAX Börsen: Regulierter Markt in Berlin, Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange; London Ende der Mitteilung DGAP News-Service 718465 29.08.2018 CET/CEST

