JLab Audio ist ein preisgekrönter Entwickler von persönlichen Audiogeräten, wie etwa Bluetooth-Ohrhörer, Kopfhörer und Lautsprecher. JLabs Mission ist es, die Art, wie wir durchs Leben gehen (how we all GO through life), durch unglaubliche Klangerlebnisse, inspiriertes Design und innovative Technologie für den alltäglichen Verbraucher zu verbessern. Mit südkalifornischen Wurzeln und dem Endverbraucher im Sinn entwickelt JLab hochwertige Ausrüstungen sowie inspirierte Designs und bietet einen erstklassigen, reibungslosen Kundenservice. JLab ist immer für Sie da, egal was Ihre Leidenschaft ist. "It doesn't matter how you GO, just GO."