Das bankenunabhängige Analysehaus SRC Research bestätigt die Kaufempfehlung und das Kursziel in Höhe von 37 Euro für Porr. Die Ergebnisse des Halbjahres sind nach Meinung der Analysten ein gute Basis für gute Jahresergebnisse. Porr könne sich zudem über eine sehr gute Auftragssituation freuen, so gab es in letzter Zeit einige positive News über neue lukrative Projekte, zum Beispiel den Auftrag zur Modernisierung einiger Eisenbahnlinien in Polen, der formale Abschluss der Auftragserteilung zum Bau des Brenner Tunnels in Österreich sowie den Auftrag zur Konstruktion der S 61 Schnellstrasse in Polen. Zudem gab es die erfreuliche Nachricht, dass der Erwerb der Alpine Bau Czech a.s. sehr viel näher rückt, die einen Produktionsoutput von...

