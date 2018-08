Monterey/München (ots) -



> Automobili Pininfarina veröffentlicht Abbildung des PF0-Konzeptfahrzeugs, nachdem dieses mit puristischem Design und Leistungsaerodynamik großen Anklang fand > Privatvorführungen über vier Tage in Pebble Beach generieren starke Nachfrage für limitierten PF0 und zeigen starkes Interesse von führenden US Luxusfahrzeughändlern > Nach einer erfolgreichen sechswöchigen US-Launchkampagne wird Automobili Pininfarinas Luxus-Serienfahrzeug mit Elektroantrieb während der Monterey Car Week 2019 erneut zu sehen sein > Während der Monterey Car Week veröffentlichte Kurzfilme zeigen Inspirationen aus der Vergangenheit und Designansprüche der Zukunft für die neue Automobilmarke



Nachdem der PF0 bei Privatvorführungen in Pebble Beach während der Monterey Car Week in Kalifornien vom 23. bis 26. August großen Anklang fand, veröffentlicht Automobili Pininfarina nun die erste offizielle Abbildung des elektrisch betriebenen Konzeptfahrzeugs. Das Automobili Pininfarina-Managementteam beginnt jetzt in den Geschäfts¬stellen in Deutschland und Italien mit den Planungen für PF0-Preview-Events in Europa und dem Nahen Osten.



Michael Perschke, Automobili Pininfarinas Vorstandsvorsitzender, und Designdirektor Luca Borgogno reisten bereits Mitte Juli in New York an, um den PF0 und Pininfarinas langfristige Geschäftsziele im Rahmen einer sechswöchigen Launchkampagne bei Luxus-Automobilhändlern und ersten Kunden in den USA zu präsentieren. Ihren Höhepunkt fand die US-Markteinführungskampagne vergangenes Wochenende in der erfolgreichen Vorstellung des PF0-Konzeptfahrzeugs vor geladenen Gästen in Pebble Beach - ein wichtiger Meilenstein für die neue Automobilmarke, da die USA angesichts der dortigen Nachfrage nach Elektrofahrzeugen, Sportwagen und dem in der Vergangenheit großen Interesse an von Pininfarina designten Fahrzeugen als Hauptabsatzmarkt definiert wurden.



Die Kaufinteressenten des in limitierter Auflage gefertigten Supersportwagens sind letztlich diejenigen, die das Design des PF0 bewerten, und die ersten Rückmeldungen aus den von Perschke und Borgogno initiierten Privatvorführungen waren überaus ermutigend. Die überwältigenden Reaktionen zeigen, wie erfolgreich der PF0 puristisches Design und Eleganz mit innovativen, funktionellen aerodynamischen Oberflächen und Strukturen verbindet.



Michael Perschke, Vorstandsvorsitzender von Automobili Pininfarina, sagte: "Für uns als junges Automobilunternehmen war diese US-Launchkampagne eine große, aufregende Herausforderung, die überaus befriedigend gemeistert wurde. Unsere Gäste in Pebble Beach, als große Fans von Oldtimern und Sportwagen, waren der Meinung, dass der PF0 den richtigen Ausgleich zwischen Schönheit und einer funktionellen Sportwagenoptik findet. Sie waren gekommen, um einen klassischen Pininfarina zu sehen, und sie wurden nicht enttäuscht.



Was uns am wichtigsten ist: Wir haben sehr positives Feedback von Kunden erhalten, die verschiedene von Pininfarina entworfene Supersportwagen ihr Eigen nennen können. Wir wissen, dass wir auf dem richtigen Weg sind und werden jetzt nach Europa zurückkehren, um unserem Anspruch gerecht zu werden: den schönsten, innovativsten und seltensten Supersportwagen der Welt zu erschaffen."



Sechs Monate bevor das endgültige Design und der Name des PF0 auf dem Genfer Automobil-Salon im März 2019 enthüllt werden, lässt sich anhand der Rückmeldungen aus Pebble Beach ablesen, dass die Nachfrage das Angebot übersteigen wird: Das erste Serienfahrzeug, dessen Design und Fertigung unter dem Markennamen Pininfarina vereint sind - ein lang gehegter Familientraum des Gründers Battista "Pinin" Farina -, wird schon vor der Marktpremiere zum begehrten Sammlerstück.



Luca Borgogno, Automobili Pininfarina-Designdirektor, sagte: "Unser Anspruch an den PF0 basiert auf klassischen Pininfarina-Prinzipien: der Kombination von Eleganz und Schönheit mit funktioneller Konstruktion, die zusammen eine neue Produktvision definieren. Ab 2020 werden verstärkt Luxus-Sportwagen mit Elektroantrieb aufkommen, die neue Maßstäbe hinsichtlich Leistung und furioser Optik setzen. Fahrzeuge, von denen man träumt, aber die man noch nicht auf der Straße zu sehen bekommt.



Ganz wie bei früheren Pininfarina-Fahrzeugen muss der PF0 zu etwas ganz Besonderem in einem gerade erst entstehenden Marktsegment werden - Schönheit und Leistung, die die Herzen höher schlagen lassen. Dieser Effekt lässt sich an der Heckansicht des PF0 beobachten, wo das Leistungspotenzial des Fahrzeugs funktionell von imposanten Flügeln definiert wird und die Schönheit durch die Form in ihrer Gesamtheit unterstrichen wird - das elegant puristische Design wird nicht den Zwängen des notwendigen Abtriebs oder der Kühlung geopfert."



Zwei von Automobili Pininfarina während der Monterey Car Week produzierte Kurzfilme geben einen Einblick in die Inspiration und Motivation hinter den Plänen des Unternehmens, eine Modellreihe schöner, luxuriöser und exklusiver Elektrofahrzeuge unter der Marke Pininfarina zu erschaffen:



1947 Pininfarina Cisitalia - Heritage Shapes the Future (1947 Pininfarina Cisitalia - Zukunft aus Tradition): https://youtu.be/tZiH6cqYOxA Realizing Battista Pininfarina's Dream (Battista Pininfarinas Traum wird wahr): https://youtu.be/c82nE3GsZUE



Automobili Pininfarina und der PF0



Automobili Pininfarina, die im April 2018 vorgestellte jüngste Automobilmarke der Welt, erhebt den Anspruch, voll elektrisch angetriebene Ultra-Luxusfahrzeuge zu entwickeln und zu fertigen, die in ihren jeweiligen Segmenten neue Maßstäbe hinsichtlich Design und Attraktivität setzen.



Das Unternehmen mit Sitz in München wird eine Palette von Fahrzeugen anbieten, die von der legendären italienischen Automobildesignschmiede Pininfarina SpA entworfen und handgefertigt werden. Wie bei allen von Pininfarina entwickelten Fahrzeugen liegt dem PF0 der elementare Wunsch zugrunde, Innovationen in den Bereichen Konstruktion, Technologie und Leistung in verführerischer Form zu bieten. Demzufolge verbergen sich unter der Carbonfaser-Karosserie des PF0-Konzeptfahrzeugs Technologien auf einem extrem hohen Niveau sowie funktionelle Konstruktionselemente, die dem PF0 eine für ein Straßenfahrzeug schier unglaubliche Leistungsfähigkeit verleihen: ein Beschleunigungsvermögen von 0 auf 100 km/h in unter zwei Sekunden, eine Höchstgeschwindigkeit von über 400 km/h und eine potenzielle emissionsfreie Reichweite von fast 500 Kilometern.



Zuvor veröffentlichte Designskizzen des PF0 zeigten eine vollständig aus Carbonfaser gefertigte Karosserie mit schwungvollen Rundungen und großzügigen Glasflächen. Ein einzelner, dynamischer Lichtstreifen fließt an der Fahrzeugfront entlang und ersetzt die traditionellen Scheinwerfer. Das Interieur ist vollständig auf ein "Fluchtpunkt"-Konzept für die Hauptinstrumententafel ausgerichtet. Diese einzigartige, faszinierende Optik lenkt die Aufmerksamkeit des Fahrers auf seine eigentlichen Aufgaben - und verleiht dem Cockpit-Layout, bei dem der Fahrer im Mittelpunkt steht, eine neue Definition.



Weitere Informationen und eine Pressemappe erhalten Sie auf: www.automobili-pininfarina.com/media-zone



Redaktionshinweise



Automobili Pininfarinas operativer Geschäftssitz mit einem im Luxus- und Premium-Automobilbereich sehr erfahrenen Team befindet sich in München. Die in Deutschland und Italien entworfenen, entwickelten und gefertigten Modelle werden in allen größeren Absatzregionen weltweit unter dem Markennamen Pininfarina vertrieben. Das neue Unternehmen erhebt den Anspruch, die nachhaltigste Luxus-Fahrzeugmarke der Welt zu werden.



Die 100-prozentige Tochter von Mahindra & Mahindra Ltd. trägt basierend auf einer Lizenzvereinbarung zwischen Pininfarina SpA und Mahindra & Mahindra Ltd. den Namen Automobili Pininfarina. Die Namensgeberin Pininfarina SpA wird mit ihrer einzigartigen, fast 90-jährigen Erfahrung in der Fertigung zahlreicher Automobil-Legenden eine wesentliche Unterstützerrolle bei Design und Fertigung übernehmen.



Anand Mahindra, Präsident von Mahindra & Mahindra, Paolo Pininfarina, Präsident von Pininfarina SpA und Dr. Pawan Goenka, Präsident von Mahindra Racing, gaben gemeinsam mit Michael Perschke, dem Vorstandsvorsitzenden von Automobili Pininfarina, beim Formel E-Rennen in Rom am 13. April 2018 den offiziellen Startschuss für die neue Automobilmarke. Aus der Teilnahme an jedem Formel E-Rennen seit der Gründung der weltweit innovativsten Motorsport-Rennserie im Jahr 2013 konnte Mahindra rasch eine umfassende Kompetenz in modernsten nachhaltigen Hochleistungstechnologien aufbauen, die nun von der Rennstrecke auf die Straße übertragen werden.



Automobili Pininfarina kombiniert diese "In-House"-Expertise mit engen Beziehungen zu einigen weltweit führenden Lieferanten im Automobildesign und -konstruktionsbereich, die die ambitionierten Ziele in puncto Leistung und Marktpremiere Ende 2020 unterstützen.



