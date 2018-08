Metzler hebt Continental AG auf 'Buy' - Ziel runter auf 205 Euro

FRANKFURT - Metzler hat Continental von "Hold" auf "Buy" hochgestuft, das Kursziel aber von 233 auf 205 Euro gesenkt. Mit dem Kursrutsch nach der Gewinnwarnung des Autozulieferers und Reifenherstellers hätten die Anleger übertrieben reagiert, schrieb Analyst Jürgen Pieper in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Auf dem gegenwärtigen Kursniveau sei das Papier attraktiv bewertet.

SocGen hebt Allianz SE auf 'Buy' - Ziel hoch auf 215 Euro

PARIS - Die französische Großbank Societe Generale (SocGen) hat Allianz SE von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 195 auf 215 Euro angehoben. Der Versicherer erwirtschafte branchenweit das meiste Kapital und sei deswegen gut positioniert für weitere Aktienrückkäufe, schrieb Analyst Nick Holmes in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Zudem rückten nun Kostensenkungen stärker in den Fokus.

HSBC hebt Ströer auf 'Buy' - Ziel 72 Euro

LONDON - Die britische Investmentbank HSBC hat Ströer von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 65 auf 72 Euro angehoben. Die Kurskorrektur in den Papieren des Medien- und Werbekonzerns sei seit Jahresbeginn zu deutlich ausgefallen, schrieb Analyst Olivier Moral in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Immerhin habe die Entwicklung des ersten Halbjahrs den erwarteten Trends entsprochen. Ein möglicher Eintritt von Google in den deutschen Außenwerbemarkt mache ihm keine Sorgen. Zudem setze das Unternehmen das vorhandene Geld aktionärsfreundlich ein. Eine höhere Dividendenrendite oder Aktienrückkäufe seien durchaus denkbar.

Kepler Cheuvreux hebt United Internet auf 'Buy' - Ziel 56 Euro

FRANKFURT - Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat United Internet nach dem Kursrückschlag von "Hold" auf "Buy" hochgestuft, das Kursziel aber von 61 auf 56 Euro gesenkt. Das Verhältnis zwischen Chancen und Risiken habe sich seit seiner Abstufung verbessert, schrieb Analyst Martin Jungfleisch in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Nach dem soliden zweiten Quartal seien die Jahresziele in Reichweite.

Morgan Stanley senkt Inditex auf 'Underweight' - Ziel 21 Euro

NEW YORK - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat Inditex von "Equal-weight" auf "Underweight" abgestuft und das Kursziel von 26 auf 21 Euro gesenkt. Inditex verändere sich von einem großartigen zu einem nur noch guten Modekonzern, schrieb Analyst Geoff Ruddell in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Druck für die Spanier nehme zu, dies könne er nicht mehr länger ignorieren. Längerfristig sei eine deutliche Abwertung wohl unausweichlich.

Warburg Research senkt LEG Immobilien auf 'Hold' - Ziel 110 Euro

HAMBURG - Das Analysehaus Warburg Research hat LEG nach dem starken Lauf der Aktien seit den Halbjahreszahlen von "Buy" auf "Hold" abgestuft. Analyst Moritz Rieser sieht in einer am Mittwoch vorliegenden Studie Zeit für eine Verschnaufpause. Das Kursziel erhöhte er aber von 107 auf 110 Euro.

Morgan Stanley erhöht Ziel für Amazon auf 2500 US-Dollar

NEW YORK - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat das Kursziel für Amazon von 1850 auf 2500 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Dank rasant wachsender Umsatzmargen könne der Internethändler weiter investieren und gleichzeitig höhere Gewinne erwirtschaften, schrieb Analyst Brian Nowak in einer am Mittwoch vorliegenden Studie.

Morgan Stanley startet Givaudan mit 'Overweight'

NEW YORK - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat Givaudan mit "Overweight" und einem Kursziel von 2600 Franken in die Bewertung aufgenommen. Im vergangenen Jahr habe die Aktie des Aromenherstellers gegenüber Konkurrent Symrise deutlich an Boden verloren, was eine attraktive Einstiegsgelegenheit eröffne, schrieb Analystin Alexandra Thrum in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Denn: Die Aussichten für das Gewinnwachstum seien ähnlich attraktiv, der Gegenwind von der Rohstoffseite lasse nach und der freie Barmittelfluss sei ausgezeichnet.

KUNDENHINWEIS: Sie lesen eine Auswahl der Analysten-Umstufungen von dpa-AFX

/he

AXC0242 2018-08-29/21:35