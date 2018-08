Stuttgart (ots) - Der DFB wird immer noch geführt wie die Sektion Fliegenfischen im Hinterwäldler Anglerverein. Das Stümpern in der Erdogan-Affäre und nach dem WM-Aus dient als überzeugender Beweis. Es ist nicht alles schlecht, aber es gibt Zukunftsfragen, die ein mutiger Wurf auf personeller und struktureller Ebene hätte anpacken können: die Ausbildung in den DFB-Stützpunkten, Trainer-Aus- und -Fortbildung, Anstoßzeiten der Nationalelf, Video-Schiri, Rassismus, Gewalt, Entfremdung. Noch leben die Nationalelf und die Liga vom Kredit bei den Fans. Aber die Geduld ist endlich. Löw, Bierhoff und der DFB machen weiter auf Bewährung - mit den besten Wünschen auf ein gutes Gelingen.



OTS: Stuttgarter Nachrichten newsroom: http://www.presseportal.de/nr/39937 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_39937.rss2



Pressekontakt: Stuttgarter Nachrichten Chef vom Dienst Joachim Volk Telefon: 0711 / 7205 - 7110 cvd@stn.zgs.de