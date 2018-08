InnerWorkings, Inc. (NASDAQ: INWK), ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Marketingausführung, und KPMG LLP, die US-amerikanische Wirtschaftsprüfungs-, Steuer- und Beratungsgesellschaft, gaben heute eine Partnerschaft bekannt, die ihren Kunden helfen soll, ihre Wirkung mit Hilfe von Marketingausgaben durch Technologie und Dienstleistungen zu optimieren, die darauf abzielen, die Effizienz zu steigern, die Konsistenz zu verbessern und Einsparungen zu erzielen.

"Durch die Kombination der Erfahrung von KPMG und dem tiefen Verständnis der geschäftlichen Herausforderungen ihrer Kunden mit den globalen Marketingausführungsfähigkeiten von InnerWorkings bieten die beiden Unternehmen ein überzeugendes Mehrwertangebot für Unternehmen", sagte Oliver Kimberley, Senior Vice President, Client Solutions von InnerWorkings. "Wir freuen uns auf diese Partnerschaft und darauf, KPMG in den kommenden Monaten und Jahren dabei zu unterstützen, die Wertschöpfung für ihre Kunden zu steigern."

"Die heutigen Marketingbudgets stehen mehr als je zuvor unter Leistungsdruck, und Marketingleiter brauchen Transparenz, Innovation und einen technologiegetriebenen Ansatz, um ihre Rendite zu maximieren", sagt Pat Canning, Managing Partner von KPMG Chicago. "Unsere Partnerschaft kann signifikante Kosteneinsparungen bei den Marketingmaterialien bewirken, was sich erheblich auf den Nettoprofit unserer Kunden auswirkt."

Die Beschaffungsberatungsgruppe von KPMG verfügt über umfassende Erfahrung in der Ausgabenkontrolle, der Entwicklung von Strategien für das Lieferantenmanagement, der Verbesserung der Effizienz und der Identifizierung von Bereichen, in denen die Technologie Einsparungen ermöglicht. KPMG wird die aktuellen Marketingausgaben und Betriebsmodelle anhand branchenführender Praktiken bewerten, eine Roadmap erstellen, um kurzfristige Geschäftsziele zu erreichen und Kunden bei der Erreichung ihrer langfristigen Transformationsziele zu unterstützen.

InnerWorkings ist der transformative globale Marketingpartner für ambitionierte Unternehmen, der unermüdlich den Wert von Marken steigert. Es unterstützt führende Marken dabei, datengesteuerte Entscheidungen zu treffen, die Prozesse zu rationalisieren, den Einkauf in großem Maßstab zu fördern, Kosten zu senken, die Produkteinführungszeit zu verkürzen und die Renditen zu steigern.

Weitere Informationen finden Sie unter www.kpmg.com/us/innerworkings.

Über InnerWorkings

InnerWorkings, Inc. (NASDAQ:INWK) ist die weltweit führende, auf Marketingumsetzungen spezialisierte Firma, die Fortune-1000-Kunden aus vielen verschiedenen Branchen betreut. Als ausgelagerter Lösungsanbieter nutzt das Unternehmen eigene Technologien, ein umfangreiches Zulieferernetzwerk sowie tiefgreifende Fachkenntnisse zur Rationalisierung der Produktion von Markenartikeln und der Auftritte von Einzelhändlern an verschiedenen Standorten und Branchen. InnerWorkings hat seinen Hauptsitz in Chicago, Illinois, und beschäftigt über 2100 Mitarbeiter, die Kunden weltweit bei der Umsetzung von vielseitigen Markenkampagnen in jedem größeren Markt der Welt unterstützen. Zu den vielen von InnerWorkings betreuten Branchen gehören der Einzelhandel, Finanzdienstleister, das Gastgewerbe, Verbrauchsgüter, gemeinnützige Organisationen, das Gesundheitswesen, die Lebensmittel- und Getränkeindustrie, Rundfunk- und Kabelnetzanbieter, die Automobilindustrie sowie Transportunternehmen.

Über KPMG LLP

KPMG LLP ist das unabhängige US-Mitgliedsunternehmen von KPMG International Cooperative ("KPMG International"). Die unabhängigen Mitgliedsfirmen von KPMG International beschäftigen 197.000 Mitarbeiter in 154 Ländern. Einige oder alle der hier beschriebenen Dienstleistungen sind für KPMG-Prüfungsmandanten und ihre verbundenen Unternehmen oder verwandten Unternehmen möglicherweise nicht zulässig. Weitere Infos finden Sie unter www.kpmg.com/us oder folgen Sie uns auf@KPMGUS_News.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20180829005817/de/

Contacts:

InnerWorkings, Inc.

Bridget Freas

312-589-5613

bfreas@inwk.com

oder

KPMG LLP

Libby Langsdorf

312-665-5155

elangsdorf@kpmg.com