The following instruments on XETRA do have their first trading day 30.08.2018

TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA L002 XFRA CA37958W1032 GLOB.HEALTH CLINICS O.N. EQ00 EQU EUR N

CA 713 XFRA CA47746P1045 JG WEALTH INC. EQ00 EQU EUR N

CA BCZ XFRA CA87971M1032 TELUS CORP. EQ00 EQU EUR N

CA IQX XFRA GB0009619924 IQE PLC LS-,01 EQ00 EQU EUR N

CA 2DT XFRA US03168L1052 AMNEAL PHMCTCLS, INC. EQ00 EQU EUR N

CA 3AM XFRA US03763A2078 APOLLO MEDICAL DL -,001 EQ01 EQU EUR N

CA UCI XFRA US1264021064 CSW IND. INC. DL-,01 EQ01 EQU EUR N

CA CHT XFRA US22305A1034 COVIA HLDGS CORP. O.N. EQ01 EQU EUR N

CA 5DM XFRA US2574541080 DOMINION ENGY MIDSTREAM P EQ01 EQU EUR N

CA 34E2 XFRA US27778Q2049 EASTPHARMA GDR REG. S1 EQ01 EQU EUR N

CA F48A XFRA US35950R2058 FRUTAROM INDS REGS/1 IS 1 EQ01 EQU EUR N

CA 3GNB XFRA US40052A4076 GPO CLARIN.B GDR REGS/2 EQ01 EQU EUR N

CA SLJ XFRA US46121H1095 INTRICON CORP. DL 1 EQ01 EQU EUR N

CA 9SI XFRA US8542311076 STANDEX INTL CORP. DL1,50 EQ01 EQU EUR N