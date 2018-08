Francotyp-Postalia Holding AG: IoT-Technologie von Francotyp-Postalia überzeugt Kunden durch betriebswirtschaftliche Vorteile DGAP-News: Francotyp-Postalia Holding AG / Schlagwort(e): Kooperation Francotyp-Postalia Holding AG: IoT-Technologie von Francotyp-Postalia überzeugt Kunden durch betriebswirtschaftliche Vorteile 30.08.2018 / 08:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Weiterer Meilenstein in der Transformation von FP: IoT-Technologie von Francotyp-Postalia überzeugt Kunden durch betriebswirtschaftliche Vorteile - Verbesserte Ölqualität und optimierte Wartung dank Fernüberwachung mit FP Gateways - Karberg & Hennemann präsentiert neue Ölfiltersysteme mit FP Gateways auf drei bevorstehenden Messen Berlin, 29. August 2018 - IoT-Technologie von Francotyp-Postalia (FP) trägt zur Reinhaltung von Öl in industriellen Anlagen bei und sorgt bei den Anwendern für betriebswirtschaftliche Vorteile durch verbesserte Ölqualität und optimierte Wartung. Die Karberg & Hennemann GmbH & Co. KG, unter der Marke CJC (www.cjc.de) führender deutscher Anbieter von Systemen zur Reinhaltung von Öl, setzt daher zur Fernüberwachung von Ölfiltersystemen auf FP Gateways. Die Module zur sicheren Datenübertragung in die Cloud sind Kern der gemeinsam entwickelten Lösung. CJC stellt sie Kunden und Interessenten aus der Schifffahrtsbranche erstmals im September auf der Messe SMM in Hamburg vor. Ebenfalls im September präsentiert CJC sie auf einer Messe für Windkraft sowie im Oktober 2018 beim Härtereikongress. Der Einsatz der kombinierten Systeme bedeutet für die CJC-Kunden Kosten- und Effizienzvorteile sowie ein weiter verbessertes Preis-Leistungs-Verhältnis. Die cloudbasierte Fernüberwachung mit Hilfe der FP Gateways versetzt CJC in die Lage, seinen Kunden eine deutlich verbesserte Ölqualität und optimierte Wartungsintervalle zuzusagen. Bestehende Kunden erhalten die Möglichkeit, die Gateways nachzurüsten. CJC plant, seine Systeme künftig serienmäßig ab Werk mit FP Gateways auszuliefern. Sven Hogrefe, Geschäftsführer der Karberg & Hennemann GmbH & Co. KG, freut sich auf hohen Zuspruch im Kundenkreis: "Der Einsatz der IoT-Technologie von FP bringt uns und unseren Kunden hohes zusätzliches Nutzenpotenzial und ein verbessertes Preis-Leistungs-Verhältnis. Von der Leistungsfähigkeit der FP-Technologie waren wir sofort überzeugt, aber die Schnelligkeit bei der Entwicklung einer optimierten Lösung gemeinsam mit FP hat uns beeindruckt. Wir setzen die Erarbeitung neuer Ideen für die Weiterentwicklung von Geschäftsmodellen weiter fort." "Die Zusammenarbeit mit einem international erfolgreich tätigen Industrieanbieter wie CJC ist ein weiterer wichtiger Meilenstein in der Transformation von FP", betont Rüdiger Andreas Günther, der CEO des FP Konzerns. "Der Markteintritt und die enge Kooperation mit CJC zeigen, dass wir aus der Frankiermaschinentechnologie und aus unserer DNA heraus eine Vielzahl von Branchen und Kundenkreisen außerhalb unserer traditionellen Zielgruppen adressieren können. Auch wenn wir hier erst am Anfang stehen, so eröffnen sich uns auf diesem Geschäftsfeld ganz neue Zukunftsperspektiven." Termine: CJC stellt die neue Lösung mit FP Gateways auf folgenden Messen der Öffentlichkeit vor: SMM - Weltleitmesse der maritimen Wirtschaft (04.09.18 - 07.09.18), Halle A1, Stand 533 WindEnergy - Internationale Windenergie-Fachmesse (27.09.18 - 30.09.18) HärtereiKongress - größter Branchentreff für die Wärmebehandlungsbranche in Europa (16.10.18 - 18.10.18) FP Gateways ermöglichen Kunden aus unterschiedlichen Industriebranchen die sichere Übertragung von Maschinendaten in die Cloud zur zentralen Überwachung und Steuerung von Anlagen. Sie werden in verschiedenen Varianten angeboten. FP Secure Gateways sind mit einem Hardwaresicherheitsmodul ausgestattet. Sie bieten damit die derzeit höchste am Markt erhältliche Sicherheit der Datenübertragung in die Cloud. Sie entstammen der Kryptografie-Technologie von FP. Seit mehr als zehn Jahren verschlüsselt und überträgt FP Daten von mehr als 100.000 Frankiermaschinen hardwarebasiert und daher hoch sicher in die Cloud. FP ist damit ein Pionier des IoT und betreibt eines der modernsten und sichersten IoT-Netzwerke. Für Presseanfragen wenden Sie sich bitte an: Dr. Joachim Fleng, Leiter Investor Relations Tel.: +49 (0)30 220 660 410 E-Mail: j.fleing@francotyp.com Karl R. Thiel, VP Corporate Communication Tel.: +49 (0)30 220 660 123 E-Mail: kr.thiel@francotyp.com Folgen Sie uns auf Social Media: Facebook, LinkedIn, Twitter, Xing und YouTube. Oder abonnieren Sie unser RSS-Feed. Über Francotyp-Postalia (FP) Der international agierende börsennotierte FP-Konzern mit Hauptsitz in Berlin ist Experte für sicheres Mail-Business und sichere digitale Kommunikationsprozesse. Als Marktführer in Deutschland und Österreich bietet der FP-Konzern mit den Produktbereichen "Frankieren und Kuvertieren", "Mail Services" und "Software" Produkte und Dienstleistungen zur effizienten Postverarbeitung, Konsolidierung von Geschäftspost und Digitale Lösungen für Unternehmen und Behörden. 