Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Unibail-Rodamco-Westfield nach Zahlen für das erste Halbjahr auf "Neutral" mit einem Kursziel von 203 Euro belassen. Beim auf Einkaufszentren spezialisierten Immobilienkonzern laufe es in Europa stark, in den USA dagegen eher schwach, schrieb Analyst Jonathan Kownator in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Letzteres dürfte zu einer eher negativen Anlegerreaktion führen./ag/la

Datum der Analyse: 29.08.2018

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

AXC0057 2018-08-30/08:01