Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Astrazeneca von 5900 auf 6350 Pence angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Analyst Matthew Weston passte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie die Schätzungen für einige Medikamente des Pharmakonzerns an. Die Briten seien weiterhin Branchenspitzenreiter beim Wachstum./ag/jha/ Datum der Analyse: 30.08.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0007 2018-08-30/08:26

ISIN: GB0009895292