FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 30.08.2018 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 31.08.2018 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 30.08.2018. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 31.08.2018.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

6LK XFRA US64121N1090 NETWORK-1 TECH.INC.DL-,01 0.043 EUR

2BU XFRA SG2E67980267 BUMITAMA AGRI LTD 0.005 EUR

FN2 XFRA US3025201019 F.N.B. CORP. DL -,01 0.103 EUR

K1W XFRA US50105F1057 KRONOS WORLDWIDE DL-,01 0.146 EUR

ON1 XFRA US6800331075 OLD NATL BANCORP. IND. 0.112 EUR

SZ6 XFRA US85254C3051 STAGE STORES (NEW) DL-,01 0.043 EUR

X9CP XFRA CA59124U1003 METALLA ROYAL.STREAM. ON 0.001 EUR

ID9 XFRA AU000000HLO6 HELLOWORLD TRAVEL LTD. 0.069 EUR

IE8 XFRA AU000000NVT2 NAVITAS LTD 0.050 EUR

3FF XFRA US36116M1062 FUTUREFUEL CORP. DL-,0001 0.051 EUR

EC9 XFRA US2077971016 CONN.WATER SERVICE INC. 0.268 EUR

W02 XFRA US93964W1080 WASHINGTON PRIME GRP 0.214 EUR

NY4B XFRA US62942X3061 NRG YIELD A NEW DL-,01 0.274 EUR

NY41 XFRA US62942X4051 NRG YIELD INC. C DL-,01 0.274 EUR

EWG XFRA US9741551033 WINGSTOP INC. DL-,01 0.077 EUR

729 XFRA US12739A1007 CADENCE BANCORP A DL-,01 0.129 EUR