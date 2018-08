FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 30.08.2018 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 31.08.2018 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 30.08.2018. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 31.08.2018.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

HFF XFRA US4165151048 HARTFORD FINL SVCS GRP 0.257 EUR

2BH XFRA US40412C1018 HCA HEALTHCARE INC.DL-,01 0.300 EUR

GAV XFRA US3989051095 GROUP 1 AUTOM. DL-,01 0.223 EUR

FLU XFRA US3434121022 FLUOR CORP. (NEW) DL-,01 0.180 EUR

TI2 XFRA US2168311072 COOPER TIRE RUBBER DL 1 0.090 EUR

WW2 XFRA US17306X1028 CITI TRENDS INC. 0.069 EUR

ZZA XFRA US17243V1026 CINEMARK HLDGS INC.DL-,01 0.274 EUR

CN7 XFRA US1491501045 CATHAY GENERAL DL-,01 0.206 EUR

BKD XFRA US1167941087 BRUKER CORP. DL -,01 0.034 EUR

BGW XFRA US0997241064 BORGWARNER INC. DL-,01 0.146 EUR

BL8 XFRA US0584981064 BALL CORP. 0.086 EUR

AB5 XFRA US0454871056 ASSOC. BANC-CORP DL-,01 0.129 EUR

WMC XFRA US0222051080 ALUMINA LTD SP. ADR/4 0.295 EUR

ECGF XFRA TH0465010013 ELECTR.GENER. -FGN- BA 10 0.157 EUR

52S XFRA SE0002133975 SYSTEMAIR AB 0.187 EUR

EJXB XFRA SE0000163628 ELEKTA AB B SK 2 0.065 EUR

PND XFRA NO0003054108 MARINE HARVEST ASA NK 7,5 0.266 EUR

HI6 XFRA KYG4232C1087 HAITIAN INTL HLDGS HD-,10 0.027 EUR

3BD XFRA KYG126521064 BOSIDENG INTL HL.DL-00001 0.007 EUR

HSG XFRA HK0045000319 H.K. SHANGHAI HOT. 0.005 EUR

P4F XFRA US72348P1049 PINNACLE FD.INC DEL DL-01 0.279 EUR

GSC1 XFRA DE000A1K0201 GESCO AG NA O.N. 0.600 EUR

HP3 XFRA DE0006001902 RINGMETALL AG O.N. 0.060 EUR

2SI XFRA US8606301021 STIFEL FINL CORP. DL-,15 0.103 EUR

TZ1 XFRA CA89346D1078 TRANSALTA CORP. 0.027 EUR

SM3 XFRA CA8672241079 SUNCOR ENERGY INC. 0.239 EUR

SB7 XFRA CA8029121057 SAPUTO INC. 0.109 EUR

IMP XFRA CA4530384086 IMP. OIL 0.126 EUR

RSM XFRA AU000000RSG6 RESOLUTE MINING 0.013 EUR

OXR XFRA AU000000OZL8 OZ MINERALS LTD 0.050 EUR

F5J XFRA AU000000MIN4 MINERAL RES LTD 0.251 EUR

FVJ XFRA AU000000FMG4 FORTESCUE METALS GRP LTD. 0.075 EUR

GK9 XFRA AU000000CGF5 CHALLENGER LTD. 0.113 EUR

XFRA DE000HSH41Q7 HSH NORDBANK FZI 23 15/23 0.001 %

C2G XFRA US12508E1010 CDK GLOBAL INC. DL -,10 0.129 EUR