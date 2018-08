FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 30.08.2018 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 31.08.2018 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 30.08.2018. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 31.08.2018.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

GCB XFRA TH1074010014 PTT GLOB.CHEM.P.-FGN-BA10 0.046 EUR

GCB1 XFRA TH1074010R12 PTT GLBL CHEM.-NVDR- BA10 0.046 EUR

3UB XFRA US90347A1007 UBIQUITI NETWORKS INC. 0.214 EUR

TQK XFRA US95058W1009 THE WENDY'S CO. A DL-,10 0.073 EUR

DEDR XFRA LU0124427930 DEKASTRUKTUR: 3 CHANCEPL. 0.420 EUR

DEDQ XFRA LU0124427773 DEKASTRUKTUR: 3 CHANCE 0.350 EUR

DEDP XFRA LU0124427344 DEKASTRUKTUR: 3 WACHSTUM 0.270 EUR

4N33 XFRA LU0098472607 DEKASTRUKTUR: CHANCE 0.360 EUR

DEDF XFRA LU0185901070 DEKASTRUKTUR: 4 CHANCE 0.470 EUR

DEDH XFRA LU0185900775 DEKASTRUKTUR: 4 WACHSTUM 0.310 EUR

DEDA XFRA LU0185900692 DEKASTRUK.:4ERTRAGPLUS IN 0.290 EUR

DEDM XFRA LU0109012277 DEKASTRUKTUR: 2 CHANCEPL. 0.300 EUR

FK82 XFRA DE0009771824 DEKA-LIQUIDITAET: EURO TF 0.050 EUR

FK8C XFRA DE0008479981 FRANKFURTER-SPARINRENT 0.330 EUR

FK87 XFRA DE0008474537 RENDITDEKA CF 0.150 EUR

UHS XFRA US9139031002 UNIV. HEALTH SERV.B DL-01 0.086 EUR

TNN XFRA US8803491054 TENNECO INC. DL -,01 0.214 EUR

SL3 XFRA US8270481091 SILGAN HLDGS INC. DL-,01 0.086 EUR

SFN XFRA US78648T1007 SAFETY INSURANCE DL-,01 0.686 EUR

WGSA XFRA US78467J1007 SS+C TECHNOL.HLDGS DL-,01 0.069 EUR

RY6 XFRA US7561091049 REALTY INC. CORP. DL 1 0.189 EUR

WX3 XFRA US7091021078 PENNA REAL EST.INV.TR.SBI 0.180 EUR

OYS XFRA US68162K1060 OLYMPIC STEEL 0.017 EUR

ORJ XFRA US6802231042 OLD REPUBLIC INTL DL 1 0.167 EUR

NRD XFRA US6556641008 NORDSTROM INC. 0.317 EUR

NKE XFRA US6541061031 NIKE INC. B 0.172 EUR

NMAA XFRA US6511911082 NEWCREST MINING LTD ADR 1 0.094 EUR

MCK XFRA US58155Q1031 MCKESSON DL-,01 0.335 EUR

MDO XFRA US5801351017 MCDONALDS CORP. DL-,01 0.866 EUR

MMX XFRA US5732841060 MARTIN MAR. MAT. DL-,01 0.412 EUR

MTZ XFRA US55261F1049 M AND T BANK CORP. DL-,50 0.858 EUR

LOM XFRA US5398301094 LOCKHEED MARTIN DL 1 1.715 EUR

KEL XFRA US4878361082 KELLOGG CO. DL -,25 0.480 EUR

JNP XFRA US48203R1041 JUNIPER NETWORKS DL-,01 0.154 EUR

IPG XFRA US4606901001 INTERPUBL.GR. COS. DL-,10 0.180 EUR