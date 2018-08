FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 30.08.2018 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 30.08.2018.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

C20 XFRA GB00B62G9D36 CAPITAL+COUNT.PR.LS-,25

CO3A XFRA US2220702037 COTY INC.CL.A DL -,01

XY4Q XFRA LU0194164702 DB PL.IV-CROC.US R1C INH.

NLR XFRA AU000000AJC0 ACACIA COAL LTD

L001 XFRA CA5263674049 LEO RESOURCES INC. O.N.

5PP XFRA GB00B4WFW713 LONDONMETRIC PROPERTY