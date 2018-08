FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 30.08.2018 CUM KAPITALMASSNAHME UND AM 31.08.2018 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED CUM CAPITAL ADJUSTMENT ON 30.08.2018

AND EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 31.08.2018.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

TR7 XFRA BMG9078F1077 TRITON INT.LTD A DL-,01

3JD XFRA GB00B2987V85 RIGHTMOVE PLC LS -,01

HP3J XFRA DE000A13SUA8 RINGMETALL AG JGE