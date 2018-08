Die Deutsche Bank hat das Kursziel für Cewe nach Zahlen von 94 auf 90 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Fotodienstleister habe ein solides erstes Halbjahr hinter sich, schrieb Analystin Franziska Eckersberger in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Allerdings habe sie wegen Preisdrucks in Deutschland und einer schwachen Nachfrage in Großbritannien ihre längerfristigen Umsatz-Annahmen etwas reduziert./ajx/ag Datum der Analyse: 30.08.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0014 2018-08-30/08:50

ISIN: DE0005403901