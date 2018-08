Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

DGAP-Media / 2018-08-30 / 08:25 *Wieso Lithiumaktien schon bald wieder Fahrt aufnehmen werden - Aktie historisch günstig bewertet mit Goldman Sachs als Partner!* Jeder von Ihnen hat inzwischen mitbekommen, dass in der Autoindustrie eine Revolution stattfindet. Im Eiltempo geht es weg von der klassischen Antriebstechnik in Richtung Elektromobilität. Vergessen Sie also Öl. Vergessen Sie Erdgas. Im Automobil-Sektor wird uns in Zukunft der Strom voranbringen. Sehr optimistische Forscher sagen, dass bereits 2025 jedes neu verkaufte Auto elektrisch betrieben sein wird. Selbst die Ölindustrie erwartet, dass im Jahr 2030 bis zu 30% aller neu zugelassenen Fahrzeuge einen elektrischen Antrieb haben könnten. Alle Autohersteller arbeiten nun fieberhaft daran, den Anschluss an diesen Trend zu schaffen. Und die nach wie vor schwelende "Diesel-Affäre" in der deutschen Automobil-Industrie wird diese Entwicklung noch weiter beschleunigen. Und was ist das "Herz" der Elektromobilität? Was ist darüber hinaus auch das Herz von Energiespeichern, dem sich parallel entwickelnden Boom-Markt? Es sind die Batterien, die künftig in Massen gefertigt werden. Und was benötigt man wiederum für leistungsfähige Batterien? Die Antwort darauf ist: LITHIUM! Die Lithium-Ionen-Batterie ist für ihre lange Haltedauer bekannt. Dieser Basis-Stoff gilt unter Experten bereits als das "Gold der Neuzeit". Und das Hauen und Stechen um die wenigen Lithium-Produzenten dieser Welt hat jetzt endgültig begonnen. *Lithium-Nachfrage dürfte bald wieder kräftig anziehen* Lithium-Aktien haben schwierige Monate hinter sich. Etliche Aktien aus dem Sektor standen trotz abgelieferter solider Quartalszahlen der Unternehmen deutlich unter Abgabedruck. Die Aktien der Branche sollten aber bald wieder den Vorwärtsgang einlegen, denn die Lithium-Nachfrage dürfte in den kommenden Monaten kräftig anziehen. Die zu erwartende Nachfrage-Explosion aus der Elektromobilität wird rasch zu Engpässen und damit zu deutlich steigenden Preisen führen. Allein für die nächsten fünf Jahre sind nicht weniger als 36 Megafabriken zur Batterieproduktion weltweit geplant. Bis zum Jahr 2025 sollte die Lithium-Nachfrage auf rund 900.000 Tonnen pro Jahr steigen. Doch schon im abgelaufenen Quartal hat die Lithium-Nachfrage angezogen, was die Unternehmenszahlen zeigten. *Elektromobilität und Autonomes Fahren sind die neuen zentralen Themen* Jeder sechste Arbeitsplatz in Deutschland steht übrigens in irgendeiner Art und Weise mit der Automobilindustrie in Verbindung. Das zeigt schon, wie wichtig die mobile Zukunft auch für den hiesigen Wirtschaftsstandort ist. Nach fast zehn fetten Jahren steckt die gesamte Automobilbranche nun in einem massiven Strukturwandel. Elektromobilität und Autonomes Fahren sind dabei die neuen zentralen Themen. Nicht nur die großen Autohersteller, sondern auch die Automobilzulieferer stehen dabei vor riesigen Herausforderungen. Bislang benötigte Bauteile spielen in Zukunft keine Rolle mehr. Dafür gibt es zahlreiche neue Komponenten, die von den Automobilherstellern gefragt werden. Während beispielsweise der herkömmliche Verbrennungsmotor aus rund 2.500 Bauteilen besteht, kommt der Elektromotor mit lediglich 250 Teilen aus. Zylinder, Getriebe, Turbolader etc. fallen einfach weg. Damit ist klar: Auch wenn aktuell das Gros der Automobile noch mit klassischem Verbrennungsmotor unterwegs ist, muss sich auch die Zulieferer-Branche bereits jetzt für die Zukunft positionieren. *Gigantische Wachstums-Chancen* Der Verbrennungsmotor ist inzwischen über 100 Jahre alt, womit es angesichts der technologischen Fortschritte der letzten Jahrzehnte höchste Eisenbahn ist, auf zeitgemäße und zukunftssichere Antriebe umzusteigen. Darüber hinaus erfordert das extrem gestiegene Verkehrsaufkommen, das nicht nur unsere Autobahnen, sondern auch die Megastädte rund um die Welt verstopft und an die Grenzen ihrer Belastbarkeit bringt, neue und intelligente Technologien für mehr Verkehrsfluss und mehr Sicherheit. In den Konzernzentralen von BMW, Daimler & Co. rauchen die Köpfe und es wird sich intensiv mit den Anforderungen der Zukunft beschäftigt. Dennoch müssen Sie als Anleger nicht darauf warten, bis unsere Premiumhersteller die Weichen für die automobile Zukunft gestellt haben, sondern können schon heute in Unternehmen investieren, die in den mobilen Zukunftsbranchen zu den großen Profiteuren zählen werden. *Milliarden Bewertung für Advantage - Goldman Sachs wird Partner für Finanzierung!* Zuletzt erreichten uns außergewöhnlich gute Nachrichten unseres Top-Picks Advantage Lithium (WKN A2AQ6C) [1]. Das Unternehmen veröffentlichte soeben eine wirtschaftliche Erstbewertung für das Lithium Projekt im argentinischen Cauchari Gebiet. Die Bewertung weißt Advantage Lithium (WKN A2AQ6C) [1] mit einem Kapitalwert von 1,08 Mrd. CAD (ca. 827 Mio. USD) für die Produktion von Lithiumkarbonat in einer eigenständigen Anlage mit einer Kapazität von 20.000 Tonnen pro Jahr aus. *Goldman Sachs wird Partner für Finanzierung* Des Weiteren ist es Advantage Lithium (WKN A2AQ6C) [1] gelungen, mit Goldman Sachs (WKN 920332) [2] eine der weltweit größten Investmentbanken als Partner für zukünftige Finanzierungen zu gewinnen. Goldman Sachs (WKN 920332) [2] soll Advantage Lithium (WKN A2AQ6C) [1] dabei besonders bei der Bewertung strategischer Partnerschaften und Finanzierungsalternativen für die weitere Entwicklung des Cauchari Projekts und die finale Durchführung der Machbarkeitsstudie unterstützen. Advantage Lithium (WKN A2AQ6C) [1] hat im letzten Jahr eines der weltweit besten Lithiumprojekt in Rekordzeit entwickelt. Die jetzt veröffentlichten Daten sind für einen Lithiumexplorer geradezu sensationell. *Eine realistische Bewertung anhand des geschätzten Unternehmenswertes und der Lebensdauer der Anlage sehen wir bei mindestens 1,50 Euro. Eine Verdreifachung des Kurses (aktuell 0,51 EUR) liegt mehr als nur im Bereich des Möglichen. Sollte in den kommenden Tagen und Wochen ein strategischer Partner einsteigen so dürfte das den Aktienkurs nochmals gewaltig in die Höhe treiben!* *Die News im Detail:* CEO und Gründer der Advantage Lithium sagte: _"Wir sind sehr zufrieden damit, dass wir unser Cauchari Projekt von der Exploration bis zu einer abgeschlossenen PEA in etwas über einem Jahr avanciert haben. Diese ermutigenden Ergebnisse basieren auf der Betriebserfahrung unseres JV-Partners und Branchenmaßstäben. Dies zeigt deutlich das Potenzial des Cauchari JV als ein robustes Projekt mit Betriebskosten, die laut Erwartungen im unteren Quartil der Kostenspanne in der Branche liegen."_ *Niedrige Produktionskosten und lange Lebensdauer dank 3 Mio. Tonnen Lithiumkarbonat* Die Produktionskosten für eine Tonne Lithiumcarbonat belaufen sich dabei auf lediglich 3.667 USD, was im Vergleich zu anderen Lithiumproduzenten sehr günstig ist. Zurzeit wird eine Tonne Lithiumkarbonat zu einem Preis von ca. 18.000 USD gehandelt, was für Advantage einen Gewinn von fast 15.000 USD pro Tonne bedeuten würde Durch die im Mai 2018 veröffentlichte Ressourcenschätzung wird die Lebensdauer der Mine 25 Jahre betragen. Die Schätzung geht von mehr als 3 Mio. Tonnen Lithiumkarbonatäquivalent auf dem Gebiet der Advantage Lithium (WKN A2AQ6C) [1] aus. Das Lithiumcarbonat soll im gleichen Verfahren wie bei Joint Venture Partner Orocobre (WKN A0M61S) [3] gewonnen werden. Es basiert auf bewährter solarer Verdunstungstechnologie und herkömmlicher Lithium-Soleaufbereitung. Advantage Lithium (WKN A2AQ6C) [1] wird bei der Durchführung dieses Verfahrens auf die langjährige Projektentwicklungserfahrung von Orocobre (WKN A0M61S) [3] zurückgreifen können. Die Sole wird zur Oberfläche gepumpt und in eine Reihe von Verdunstungsteichen geleitet. Aufgrund der Tatsache, dass die Cauchari-Sole eine Sole des niedrigen Mg/Li-Typs ist, wird das Magnesium mittels Löschkalk in Form von Magnesiumhydroxid entfernt. Die konzentrierte Lithiumsole wird Gehalte im Bereich von 7.000 bis 8.000 mg/l enthalten. Dies eignet sich für die Ausscheidung von Lithiumkarbonat und um ein Produkt mit Batteriequalität herzustellen. Laut Planung werden die Lithiumkarbonatprodukte mit technischer Qualität und Batteriequalität nach Antofagasta, Chile, transportiert, um dort nach Übersee verschifft zu werden. Auch die Errichtung und Inbetriebnahme der Produktionsanlagen erfordern lediglich einen Kapitaleinsatz von 400 Mio. USD, was für eine Anlage dieser Größe ebenfalls sehr gering ist. Der Produktionsbeginn ist für 2021 geplant, wobei die Anlage über 3 Jahre bis zu einer konstanten Produktion von 20.000 Tonnen Lithiumkarbonat pro Jahr hochgefahren wird. *Weitere Exploration der Ressource - Fertigstellung der definitiven Machbarkeitsstudie im zweiten Quartal 2019* Die Arbeiten am Explorationsprogramm auf dem Cauchari Gebiet laufen weiterhin auf Hochtouren. Advantage Lithium (WKN A2AQ6C) [1] geht davon aus, dass die bereits nachgewiesene Ressource nach Süden und zur Tiefe hin offen ist. Dies bietet Potenzial, um weitere signifikante Tonnage an Lithiumkarbonatäquivalent mittels zusätzlicher Exploration in den tiefen Sandeinheiten nachweisen zu können. Cauchari Projektleiter Andy, Robb sagte zur Durchführung der Explorationsarbeiten: _"Advantage ist gut finanziert, um diese Arbeiten durchzuführen und besitzt

