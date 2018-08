DAX-Analyse am Morgen: Wird jetzt eine neue Rampe gebaut?

Nach einem eher trägen Handel, in dem die Blue Chips lange Zeit um den Vortagsschlusskurs pendelten und über ein Tageshoch bei 12.569 Punkten nicht hinauskamen, war es wieder einmal die Wall Street, die dem deutschen Leitindex etwas Leben einhauchte: Nachdem der S&P 500 in New York auf das nächste Allzeithoch kletterte, gab auch der DAX kurz vor Schluss erneut Gas und rettete so ein kleines Plus von 0,3% über die Ziellinie. Aus charttechnischer Sicht bleibt der Index damit seiner Linie treu:

Den vollständigen Artikel lesen ...