FinTech-Talk Folge 11: Deutsches Unternehmen WebID Solutions erobert New York und Silicon Valley

Das deutsche Unternehmen WebID Solutions expandiert in die USA und hat dort ein Patent zur Online-Identifizierung erhalten. "Das ist ein riesiger Schritt", sagt CEO und Gründer Frank Jorga im FinTech-Talk. Das Unternehmen wird bald in New York und im Silicon Valley vertreten sein.

