Das Model 3 ist das Schicksalsmodell für Tesla (WKN: A1CX3T). Mit ihm will Tesla den Sprung in den Massenmarkt schaffen und (endlich) unabhängig von den Kapitalmärkten werden, um am Leben zu bleiben. Daher ist es für Tesla essenziell, davon ausreichende Stückzahlen zu fertigen. Tesla hatte damit mehr zu kämpfen, als das Unternehmen selbst plante: Anfänglich waren 5.000 Model 3 pro Woche schon Ende Dezember 2017 geplant, das Unternehmen musste das Ziel wegen Problemen in der Fertigung jedoch ein halbes Jahr nach hinten verschieben. Dieses Mal jedoch, Ende Juni, wurde die Prognose punktgenau getroffen. Wie ist nun der aktuelle Stand des ...

Den vollständigen Artikel lesen ...