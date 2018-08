Immobilienaktien beweisen Stärke - Vonovia und Deutsche Wohnen im Fokus

Der Deutsche Wohnungsmarkt boomt, Konzerne wie etwa Vonovia oder Deutsche Wohnen profitieren merklich. Sie sind ein Seismograph für die Immobilienhausse.



Ebenso wie in den USA, kennen die Immobilienpreise in Deutschland nur eine Richtung: nach oben. Verantwortlich dafür sind vor allem die weiterhin niedrigen Hypothekenzinsen. Trotz eines leichten Anstiegs liegen die Zinsen für Darlehen mit 15-jähriger Laufzeit bei rund 1,65 Prozent und damit nicht weit von ihren Rekordtiefs entfernt. Bei 30-jähriger Laufzeit sind es lediglich etwa 2,15 Prozent. Diese günstigen Finanzierungskonditionen werden für den Immobilienkauf genutzt, weshalb die Preise für Eigentumswohnungen im Juli, im Vergleich zum Vormonat, laut der aktuellen Auswertung des EUROPACE Hauspreis-Index EPX, um überdurchschnittliche 2,38 Prozent gestiegen sind. Europace ist die größte deutsche Transaktionsplattform für Immobilienfinanzierungen, Bausparprodukte und Ratenkredite. Zuletzt gab es einen Anstieg um mehr als zwei Prozent zum Vormonat im Juni 2016. Neue Ein- und Zweifamilienhäuser verteuerten sich im Juli 2018 um 0,45 Prozent, Bestandshäuser um 1,10 Prozent. Insgesamt ergab die Auswertung im Juli im bundesweiten Durchschnitt einen Preisanstieg von 1,28 Prozent über alle Segmente - der zweithöchste Wert seit eineinhalb Jahren.













Vonovia setzt auf Expansion



Zugute kommt diese Entwicklung Unternehmen wie etwa Vonovia aus dem DAX® oder Deutsche Wohnen aus dem MDAX®. Dort gehört aber nicht nur Deutsche Wohnen zu den 10 besten Aktien im MDAX®, sondern zugleich noch drei weitere Immobilien-Titel: TAG Immobilien, Grand City Properties und Aroundtown Property. Sie profitieren nicht nur von steigenden Immobilienpreisen, sondern auch von hohen Mieteinnahmen und der guten Auslastung am Immobilienmarkt, insbesondere in Ballungsgebieten. Vonovia hält in diesem Umfeld an seiner Expansionsstrategie fest. Zuletzt hatte sich der Konzern die Mehrheit an dem schwedischen Immobilienunternehmen Victoria Park gesichert. Im März dieses Jahres gelang es ihnen bereits die Mehrheit am Konkurrenten Buwog aus Österreich zu übernehmen. Mit Spannung werden daher die nächsten Unternehmensergebnisse erwartet: Am Freitag, den 31. August, präsentiert Vonovia seine Halbjahreszahlen.











Noch stärker als Vonovia konnte die Aktie der Deutsche Wohnen in diesem Jahr zulegen. Der nach Marktkapitalisierung größte Immobilienwert aus dem MDAX® schaffte ein Plus von rund 19 Prozent, Vonovia eines von etwa 6 Prozent. Die Deutsche Wohnen-Aktie notiert außerdem am Rekordhoch von knapp 44 Euro. Beflügelt hat die Aktie das erste Halbjahr, in dem das operative Ergebnis um 12,5 Prozent im Jahresvergleich gestiegen war. Insgesamt strebt der Konzern ein Jahresplus von neun Prozent in diesem Bereich an. Die meisten Immobilien von Deutsche Wohnen liegen in deutschen Ballungsgebieten, sodass das Unternehmen von der großen Nachfrage nach Wohnungen in diesen Gegenden profitiert. Insgesamt gehören dem Konzern 160.000 Wohnungen hierzulande. Dazu gehören auch Pflegeheime, wodurch der Konzern sein Wohnimmobilienangebot breiter streuen konnte.







