Die Investmentbank Equinet hat die Einstufung für Deutsche Bank nach Aussagen des Vorstandschefs Christian Sewing auf einer Bankentagung auf "Buy" mit einem Kursziel von 14 Euro belassen. Die wichtigste Aufgabe der Großbank bleibe die Stabilisierung der Erträge bei gleichzeitigem Dreh an der Kostenschraube, schrieb Analyst Philipp Häßler in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./ag/zb Datum der Analyse: 30.08.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

