Die Commerzbank hat die Einstufung für Metro AG nach Zahlen vom russischen Einzelhändler Lenta auf "Hold" mit einem Kursziel von 15 Euro belassen. Die Kennziffern ließen ein zurückhaltendes Einkaufsverhalten in Russland erkennen, schrieb Analyst Jürgen Elfers in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Investoren müssten sich in Russland bei Metro Cash & Carry noch etwas gedulden, bis das Geschäft wieder ordentliche Margen liefere./ajx/ag Datum der Analyse: 30.08.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0022 2018-08-30/10:00

ISIN: DE000BFB0019