Apple-Calls mit 93%-Chance bei Fortsetzung der Rally

Laut einer im BNP-Newsletter "DailyAktien" veröffentlichten Analyse könnte die Apple-Aktie (ISIN: US0378331005) noch weiter zulegen. Hier die Analyse:

"Rückblick: Apple zieht seit Jahren massiv im Kurs an. Am 2. August 2018 gelang der Aktie ein Ausbruch über eine obere Pullbacklinie, welche den Kursverlauf mehrere Jahre auf der Oberseite begrenzt hatte. Danach zog der Wert auf ein Hoch bei 219,18 USD an. Dieses Hoch überwand er am Dienstag. Gestern kam es sofort zu weiteren Käufen. Apple setzte sich mit einer langen weißen Kerze nach oben ab. Damit notiert die Aktie auf einem neuen Allzeithoch. Die Aufwärtstrends sind also intakt.

Ausblick: Apple dürfte also in den kommenden Tagen und Wochen weiter zulegen. Kursgewinne bis in den Bereich um 235 USD sind möglich. Dort würde die Aktie auf die obere Begrenzung der Aufwärtsbewegung seit Juni 2016 treffen. Rücksetzer in Richtung 219,18 USD wären unproblematisch. Aber ein Rückfall auf Tagesschlusskursbasis darunter könnte zu Abgaben bis in den Bereich um 205-204 USD führen."

Risikobereite Anleger mit der Markteinschätzung, dass die Apple-Aktie in den nächsten Wochen auf 235 USD zulegen wird, könnten eine Investition in Long-Hebelprodukte in Erwägung ziehen.

Call-Optionsschein mit Basispreis bei 230 USD

Der BNP-Call-Optionsschein auf die Apple-Aktie mit Basispreis bei 230 USD, Bewertungstag 16.10.18, BV 0,1, ISIN: DE000PX1QUK4, wurde bei der Apple-Kursindikation von 223,09 USD und dem Euro/USD-Kurs von 1,170 USD mit 0,28 - 0,30 Euro gehandelt.

Wenn die Apple-Aktie in spätestens einem Monat auf 235 USD zulegen kann, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 0,58 Euro (+93 Prozent) steigern.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 209,892 USD

Der UBS-Open End Turbo-Call auf die Apple-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 209,892 USD, BV 0,1, ISIN: DE000UX5FU82, wurde beim Referenzkurs von 223,09 USD mit 1,19 - 1,20 Euro taxiert.

Bei einem Kursanstieg der Apple-Aktie auf 235 USD wird sich der innere Wert des Turbo-Calls - sofern der Apple-Aktienkurs nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt - auf 2,14 Euro (+78 Prozent) erhöhen.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Apple-Aktien oder von Hebelprodukten auf Apple-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Quelle: hebelprodukte.de