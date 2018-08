Die Analysten von Warburg Research haben ihr Kursziel für die Aktien des heimischen Softwareunternehmens Fabasoft von 17,00 auf 17,60 Euro leicht nach oben revidiert. Das Anlagevotum "Buy" wurde von Warburg-Experte Felix Ellmann bekräftigt.

Der in Frankfurt börsennotierte österreichische Softwarehersteller hat am gestrigen Mittwoch seine Erstquartalsergebnisse für das laufende Geschäftsjahr 2018/19 präsentiert und mit den vorgelegten Ergebnissen die Erwartungen übertroffen.

Beim Gewinn je Aktie erwarten die Warburg-Analysten 0,34 Euro für 2018/19, sowie 0,40 bzw. 0,46 Euro für die beiden Folgejahre. Ihre Dividendenschätzung je Titel beläuft sich für diesen Zeitraum auf jährlich 0,24 Euro, 0,27 Euro bzw. 0,31 Euro.

Am Donnerstag am Vormittag notierten die Fabasoft-Titel an der Frankfurter Börse mit einem deutlichen Minus von 5,3 Prozent bei 13,50 Euro.

Analysierendes Institut Warburg Research

ISIN: AT0000785407