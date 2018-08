Dyson errichtet auf dem britischen Hullavington Airfield in Wiltshire ein Testgelände für seine künftigen Elektroautos. Insgesamt 200 Millionen Pfund (gut 220 Mio Euro) will Dyson in sechs Teststrecken mit einer Länge von insgesamt rund 17 Kilometern investieren. Über 400 Mitarbeiter des Automotive-Teams arbeiten bereits auf dem Gelände, das in den kommenden Monaten auch um drei ...

